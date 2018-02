Gebiedsverbod voor liquidatiedoelwit Gianni L.

Dat heeft waarnemend burgemeester van Amsterdam Jozias van Aartsen bepaald. Het gebiedsverbod gaat in als L. uit het ziekenhuis is ontslagen.



Met het gebiedsverbod stelt de burgemeester dat de openbare orde en de veiligheid van de andere buurtbewoners nu voor het persoonlijk belang gaan van Gianni L. De advocaat van L. wil niet reageren.



Buurtbewoners waren bezorgd over wat er zou gebeuren als L. zou terugkeren op de Oostelijke Eilanden, nadat hij afgelopen vrijdag voor de tweede keer in enkele maanden slachtoffer werd van een schietpartij. Zij vrezen gevaar te lopen als L., die kennelijk doelwit is van criminelen, terugkeert in de buurt.



L. raakte vorige week vrijdag zwaargewond bij de schietpartij in buurtcentrum Wittenburg, waarbij de 17-jarige Mohammed Bouchikhi dodelijk werd getroffen.



In november raakte L. zwaargewond toen een buurtbewoner het vuur opende op het groepje van Gianni L. De 19-jarige Ayman Mouyah werd toen dodelijk geraakt. Een verband tussen beide schietpartijen is overigens onwaarschijnlijk.



Dealers

Het is pas één keer eerder voorgekomen dat iemand die moet vrezen voor een aanslag op zijn leven een verbod krijgt om in een bepaald gebied te komen. In 2015 werd een dergelijk bevel opgelegd aan Omar A. uit Amsterdam-West.



Doorgaans worden gebiedsverboden in Amsterdam gebruikt om dealers van (nep)drugs enige tijd te weren uit de binnenstad. Wie zijn verbod overtreedt, wordt daarvoor vervolgd.



Lees ook: Bruut onderwereldgeweld: hiervoor bestaat geen draaiboek