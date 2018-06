Gebiedsverbod voor bewoner van beschoten woning Diemen

Ook is er een handgranaat voor de deur achtergelaten. Dit gebeurde rond 03.15 uur. De granaat is onschadelijk gemaakt en meegenomen. Later werd in de nabije omgeving een brandende scooter aangetroffen.



De burgemeester van Diemen, Erik Boog, besloot vrijdag de bewoner van de woning een gebiedsverbod op te leggen omdat de man als potentieel doelwit wordt gezien. "De veiligheid voor de buurt staat voor mij voorop en het is verstandig als de bewoners van het huis elders verblijven," zegt Boog.



Geschrokken buren

Het dichttimmeren van de woning - wat een veel gebruikte methode is om onrust rond panden in de kiem te smoren - is juridisch niet mogelijk, laat de gemeente weten. Een gebiedsverbod voor de direct betrokkene daarentegen wel.



Boog is vrijdagmiddag op bezoek geweest in de buurt. Hij heeft daarbij gesproken met geschrokken buurtbewoners. De politie doet momenteel uitgebreid onderzoek naar het incident en hoopt dat mensen met tips zich melden.