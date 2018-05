Gebiedsverbod imam Jneid in Den Haag blijft in stand

De El Tawheed Moskee in De Baarsjes, opgericht in 1986 als instituut voor lessen in godsdienst en Arabisch, is vaak in opspraak geweest.



In 2002 was op heimelijk gemaakte beelden te zien hoe de voorganger Allah smeekte 'af te rekenen met de vijanden van het geloof'. Letterlijk: "Maak hun leven tot een ondraaglijke hel."



Twee jaar later dook in de moskee het boek De Weg van de Moslim op, waarin wordt gesteld dat homo's van een hoog gebouw moeten worden gegooid, met het hoofd naar beneden.



Later dat jaar bleek dat de moordenaar van Theo van Gogh, Mohammed Bouyeri, een regelmatig bezoeker van de moskee was geweest.



In januari 2008 laaide de kritiek op de moskee weer hevig op toen ex-commissaris van de Amsterdamse politie Peter Slort stelde: "Ze vertelden mij: uiteindelijk is ons ideaal een islamitische maatschappij, ook in Nederland."



Lees ook: Mag de omstreden imam Fawaz Jneid preken in Amsterdam?