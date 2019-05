Gebiedsverbod Gianni L. door rechtbank ongegrond verklaard

Spelende kinderen op Wittenburg. Beeld Rink Hof

De inmiddels 20-jarige L. mocht al ruim een jaar niet meer op de Oostelijke Eilanden verschijnen. De burgemeester verlengde zijn gebiedsverbod al drie keer omwille van de openbare orde en de veiligheid van buurtbewoners. Wel werd het gebiedsverbod bij de laatste verlenging verkleind zodat L. weer bij zijn woning kon komen.

Volgens de rechtbank heeft de burgemeester niet aannemelijk gemaakt dat het gebiedsverbod noodzakelijk bleef en moest voortduren. ‘Het is niet aannemelijk geworden dat er nog langer vrees is voor het leven van de eiser,’ staat er in het vonnis. Ook heeft de gemeente onvoldoende hard kunnen maken dat L. zodanig betrokken is bij drugshandel dat er moet worden gevreesd voor zijn leven.

Cocaïne

L. zat twee maanden na de schietpartij in een auto waaruit een kilo cocaïne werd gegooid. De burgemeester had toen opnieuw moeten afwegen of het gebiedsverbod nog steeds noodzakelijk was, maar het is volgens de rechtbank onduidelijk of de burgemeester van de ontwikkeling op de hoogte was gesteld. ‘Het is namelijk belangrijk dat de burgemeester telkens een afweging maakt en zich realiseert dat deze noodbevoegdheid zo kort en beperkt mogelijk wordt ingezet.’

“Gianni trekt vuur. Hij is tot twee keer toe beschoten. Dat gebeurt niet zomaar. Dat zorgt voor ernstige verstoring van de openbare orde,” zei gemeentejurist R. Nomden begin april op de zitting. Hierbij baseerde de gemeente zich op vertrouwelijke bestuurlijke rapportages die niet openbaar gemaakt kunnen worden. Nomden: “Er ligt informatie dat L. betrokken was bij de handel in cocaïne. Er werd coke uit een rijdende auto gegooid.”

Schietpartijen

De jonge L. was betrokken bij twee schietpartijen die hij beide overleefde. Eind 2017 raakte hij gewond bij een schietpartij waarbij de 19-jarige Ayman Mouyah stierf. Aan dit conflict lag een gestolen scooter ten grondslag.

Bij de tweede schietpartij in een buurthuis op Wittenburg werd hij door twee gemaskerde mannen in zijn borst en nek geschoten. L. raakte zwaargewond en de 17-jarige stagiair Mohamed Bouchikhi kwam om het leven. Er zijn sterke aanwijzingen dat L. bij deze schietpartij het doelwit was.