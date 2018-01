Gebied tussen Amstel en Arena krijgt 'een nieuw skylinetje'

De grijze DeLorean van Marty McFly en Doc Brown is in dit verhaal een vijftien jaar oude zwarte Saab 9-3, die al tijdje niet door de wasstraat is geweest.



Achter het stuur zit geen excentrieke uitvinder, maar topambtenaar Esther Agricola. En in plaats van de voor tijdreizen benodigde flux capacitor zitten er op de achterbank drie boomlange stedenbouwkundigen.



Voor de rest is het allemaal een beetje vergelijkbaar met de cultfilm Back To The Future. Tenminste, dat is de bedoeling.