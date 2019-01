Gebied rondom DNB afgezet vanwege onbeheerde koffer

Bij een dergelijke vondst is het gebruikelijk dat de politie het gebied afzet totdat kan worden uitgesloten dat er bijvoorbeeld een explosief in de koffer zit. Regelmatig wordt treinverkeer richting Schiphol stilgelegd vanwege een onbeheerde koffer.



"In 99 procent van de gevallen is er niks aan de hand, maar het is nu nog te vroeg om dat vast te stellen," zegt een woordvoerder van de politie. "Vooral als het in de buurt is van iets gevoeligs als de Nederlandsche Bank is het zaak dat we zorgvuldig te werk gaan."