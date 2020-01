Gebied rond Olympisch Stadion officieus gedoopt tot ‘The Olympic Amsterdam’

The Olympic Amsterdam. Beeld Bouwinvest

Nu ook de twee monumentale Citroëngebouwen zijn gerenoveerd, is de transformatie van het gebied rond het Olympisch Stadion voltooid. Tot ‘The Olympic’, zoals het gebied nu officieus heet, behoren behalve de twee garages die zijn omgedoopt tot ‘Move’ en ‘The Garage’, ook de Marathontoren en de vijfhonderd woningen die in Het Kwartier zijn gerealiseerd.

Oud-minister Hedy D’Ancona, die het Olympisch Stadion redde van de sloop, zal het gebied op donderdag 30 januari openen door het Olympische vuur van Amsterdam te ontsteken.

“We gaan nu over op de volgende fase,” zo licht hoofd communicatie Nicolette Klein Bog van Bouwinvest, het bedrijf dat in samenwerking met de gemeente het gebied ontwikkelt, telefonisch toe. “Deze gebouwen zijn nu opgeleverd en het is meer een bestemming geworden dan het ooit was. Hoe gaan we er nu voor zorgen dat alle gebruikers van het gebied − bewoners, mensen die er werken − het er ook leuk krijgen? Daarvoor organiseren we donderdag een seminar.”

The Olympic moet ‘bruisend’ worden: een plek waar sport, mobiliteit, innovatie en kunst en cultuur samenkomen. In en rondom de iconische gebouwen worden daarom het hele jaar door verschillende evenementen georganiseerd.

Internationale naam

De naam van het gebied past in het rijtje van Amsterdam Beach (Zandvoort), Forest (Amsterdamse Bos) en Castle (Muiderslot). Er komen geen straatnaambordjes met The Olympic, want een woordvoerder van de gemeente laat weten dat de naam officieus is, ook al is de gemeente bij de ontwikkeling betrokken. “Ze mogen het gebied noemen zoals ze willen.”

Maar waarvoor is die internationaal georiënteerde, officieuze naam eigenlijk nodig? “We willen het gebied herkenbaar maken voor internationale organisaties,” zegt Klein Bog van Bouwinvest. “Het Olympisch Stadion ligt namelijk in het verlengde van de Zuidas, waar zich de European Medicines Agency en vele andere internationale bedrijven bevinden.”

De ontwikkelaar zegt daarmee het gebied ‘niet direct’ als een toeristische bestemming te zien, maar ‘als locatie voor wonen, werken en recreëren’. “We wilden het gebied op de kaart zetten: iedere Amsterdammer, ook iedere Nederlander weet waar het Olympisch Stadion ligt. Dat vormt het hart van het gebied, en die historie willen we eer aandoen.”

Eerdere plannen van de gemeente om het Stadionplein voor het Olympisch Stadion te vernoemen naar Johan Cruijff zorgden voor onrust in de buurt. Er was veel kritiek op de besluitvorming van het stadsbestuur. Het plan ging uiteindelijk niet door.