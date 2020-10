Gebedshuizen worstelen met dringend advies

Gebedshuizen zoals kerken en moskeeën houden zich niet zonder meer aan het dringende advies van de gemeente om dertig mensen binnen te laten. ‘We gaan kijken of we ons ernaar schikken.’

In de Noorderkerk in de Jordaan gaat de zondagsmis dit weekend door met maximaal 100 personen en anderhalve meter afstand tot elkaar. Er wordt niet gezongen en er is geen koffie na de dienst. Het dringende advies om mondkapjes te dragen laat de kerk aan de kerkgangers zelf over. “Een beetje zoals het overheidsadvies,” stelt predikant Johan Visser.

“We gaan goed over het advies nadenken en kijken of wij ons ernaar schikken,” vertelt Visser. Wanneer er maar dertig mensen in de kerk mogen, kunnen mensen maar 1 keer in de 10 weken een dienst bijwonen. “Dit zal wel een enorm gemis zijn,” zegt de predikant. De kerk stapt in dat geval over op een livestream.

Grondwet

Afgelopen maandag stelde het kabinet nieuwe regels in om het coronavirus tegen te gaan. Onder andere samenkomsten in gebouwen werden beperkt tot maximaal 30 personen. Voor gebedshuizen zoals kerken, moskeeën, synagogen en tempels, is een uitzondering op die maatregelen van de overheid gemaakt, gezien de grondwettelijke vrijheid van godsdienst. Daar mogen daar mogen maximaal 100 personen samenkomen.

Burgemeester Femke Halsema gaf vrijdag echter het dringende advies aan gebedshuizen om toch maximaal dertig mensen binnen te laten. Ook sluit Halsema zich aan bij het dringende advies van de overheid om binnen mondkapjes te dragen.

De moskee Al-Kabir aan de Weesperzijde gaat maximaal 60 mensen binnenlaten, in twee verschillende ruimtes. Hierdoor houdt de moskee zich aan het dringende advies van de gemeente. “Gezondheid is het allerbelangrijkste in de islam,” zegt de voorzitter. De moskee gaat mensen adviseren om thuis te blijven en kwetsbare groepen uit het gebedshuis weren. Als dit niet afdoende lukt, gaan ze over tot het sluiten van de moskee tot eind oktober.

Aanmeldingen

De Westerkerk in de Jordaan adviseert bezoekers om een mondkapje op te zetten bij binnenkomst. “Maar als ze dat niet willen is het ook goed,” stelt predikant Herman Koetsveld. Volgens de kerk passen er door de grootte van het pand 400 mensen in met inachtneming van de anderhalve meter afstand.

Hoeveel mensen er in de kerk aanwezig zijn en of het aantal mensen in de kerk onder de dertig is, kan de predikant niet zeggen. “We weten nog niet hoeveel aanmeldingen er zijn en of we ons gaan houden aan het dringende advies.”