Gaykrant gaat door, ondanks leegloop na aanhouding hoofdredacteur

Beeld ANP

Het nieuws dat Hans P., al drie jaar hoofdredacteur van de Gaykrant, is opgepakt voor betrokkenheid bij een zedenmisdrijf, is bij zijn medewerkers ingeslagen als een bom. “Niet alleen intern maar ook naar buiten toe is iedereen geschokt,” laat plaatsvervangend hoofdredacteur Paul Hofman in een verklaring weten. “De vraag hoe dit mogelijk was, is mij sindsdien voortdurend gesteld. Maar die vraag kunnen ik noch mijn collega’s beantwoorden. Laten we een ding vooropstellen: zolang de schuld van Hans als verdachte niet bewezen is, willen en kunnen wij hem niet veroordelen.”

Rick van der Made, een van de drie leden van een crisisteam dat het medium weer nieuw leven in moet blazen, kan het ook bijna niet geloven. “Je hoopt in het begin op heel veel dingen. Een verkeersovertreding, diefstal of desnoods fraude, maar niet dit,” verzucht de vaste columnist. “Hans is een charmante, ondernemende, intelligente, taalvaardige en sprankelende geest. Van alle mensen die ik ken is hij wel de laatste van wie ik dit zou verwachten. Een zedendelict berokkent een medium als de Gaykrant ontzettend veel imagoschade. Natuurlijk was er even de twijfel om door te gaan, maar na goed overleg met onze gehele redactie is besloten om niet op te geven. De Gaykrant heeft veel overwonnen en zal ook deze storm overleven.”

Over de ernst van de aanklacht tast de hoofdredactie nog volledig in het duister. Contact is er met de advocaat van P., maar die laat niets los. “Op dit moment weten we niet meer dan dat het om een zedendelict gaat. Alleen dat al komt voor ons totaal uit de lucht vallen. Hans en een zedendelict, dat rijmt gewoon niet met elkaar. Een paar weken geleden hadden we samen nog een goed gesprek met de burgemeester over de veiligheid van lhbti-jongeren in Nederland. Supervreemd om dan nu aan te moeten kondigen dat onze hoofdredacteur zelf vastzit op verdenking van het overtreden van de wet. Je verzint het niet.”

Verdwenen

Even leek het er op dat Hans P. van de ene op de andere dag van de aardbodem was verdwenen. Van der Made kreeg dagenlang geen contact met hem nadat hij zijn wekelijkse column bij hem had ingeleverd. “Dat was nog nooit voorgekomen. Hans was altijd goed bereikbaar. Je kon altijd bij hem terecht, dag en nacht. Paul en ik vreesden dat er iets ergs was gebeurd. Dat hij vermist was of misschien wel gewond was geraakt in zijn appartement.”

Bij aankomst bij zijn appartement werden Van der Made en plaatsvervangend hoofdredacteur Paul Hofman, die met hem mee was gaan zoeken, binnengelaten in het complex door een buurman. Van buiten zagen ze al dat er iets niet in de haak was. Zijn slaapkamer en woonkamer zagen er anders uit dan normaal, rommeliger.

Van der Made en Hofman gingen daarop in allerijl naar de politie, waar ze aangifte wilden doen van vermissing. “De agent aan de balie vertelde ons dat hij goed en slecht nieuws had: Hans was in goede gezondheid, maar zat wel achter slot en grendel. Waarom konden ze ons niet zeggen, maar de grond zakte onder mijn voeten vandaan. Een onbeschrijflijk gevoel van machteloosheid ging door mij heen.”

Generatiekloof

De leiding van de Gaykrant besluit in eerste instantie de ontwikkelingen voor de andere medewerkers die aan het blad verbonden zijn stil te houden. Pas een halve week later verschijnt op de site het bericht dat Hans P. ‘wegens persoonlijke redenen’ terugtreedt als hoofdredacteur.

Vanaf dat moment beginnen diverse medewerkers de appgroep te verlaten. “Ik heb ook gezegd: als je dit niet trekt, dan moet je gewoon gaan. En dat vind ik heel begrijpelijk,” zegt Van der Made, die in deze kwestie een generatiekloof constateert. “We zien dat vooral de jongere medewerkers zich terugtrekken en dat de oudere garde overblijft.”

Van de ruim dertig medewerkers zijn er nu ongeveer twintig over. “De Gaykrant is en blijft het belangrijkste online platform voor de Nederlandse lhbti-gemeenschap. Het is zonde om zoveel geschiedenis weg te gooien. We gaan door, omdat de krant een tweede, of in dit geval een derde kans verdient.”

Van der Made verwijst hiermee naar de perikelen rond voormalig hoofdredacteur Henk Krol, die beschuldigd werd van fraude, maar daarvan werd vrijgesproken. “Ik zal eerlijk zeggen: ik maak me nu wel een stuk meer zorgen dan toen. Het zijn geen softe beschuldigingen. We wachten de rechtszaak in spanning af.”