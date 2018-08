Gatti ontkent beschuldigingen van seksueel wangedrag

In een verklaring ontkent hij alle beschuldigingen van seksueel wangedrag. "De maestro heeft zijn advocaten gevraagd om zijn reputatie te beschermen en alle noodzakelijke acties te ondernemen als deze lastercampagne doorgaat," laat zijn advocaat weten.



Het Koninklijk Concertgebouworkest maakte donderdag bekend met onmiddellijke ingang afscheid te nemen van zijn chef-dirigent Daniele Gatti.



Het orkest meldde: 'Op 26 juli publiceerde The Washington Post een artikel waarin Gatti werd beschuldigd van ongepast gedrag. Deze beschuldigingen en de reacties hierop van Gatti hebben veel commotie veroorzaakt onder musici en staf, en bij stakeholders in binnen- en buitenland.'



'Daarnaast heeft sinds het verschijnen van het artikel in The Washington Post een aantal vrouwelijke collega's van het Concertgebouworkest ervaringen met Gatti gemeld die ongepast zijn gezien zijn positie als chef-dirigent. Dit heeft gezorgd voor een onherstelbare beschadiging van het vertrouwen tussen het orkest en de chef-dirigent.'



Geschokt

Het nieuws van Gatti's ontslag sloeg donderdagmiddag in als een bom in de wereld van de klassieke muziek. Zo zei dirigent Jaap van Zweden: "Iedereen is geschokt, we staan allemaal verbijsterd te kijken hoe dit zo snel is gegaan."



Componist Michel van der Aa noemt het ontslag een "verstandge keuze": "Het is niet goed als vanuit een machtspositie te lang oogluikend wordt toegekeken - ik bedoel de orkest- en muziekwereld in het algemeen. Ik ben blij dat er nu ook concrete acties volgen."



Lees ook: KCO ontslaat dirigent Gatti na beschuldiging ongepast gedrag en Muziekwereld reageert op ontslag Gatti: 'Dit is een tragedie'