Gatti in de aanval na uitspraken van KCO-directeur

Daniele Gatti Voormalig chef-dirigent van het Concertgebouworkest dreigt met gerechtelijke stappen © ANP

Verder impliceren Gatti's advocaten dat de orkestdirecteur liegt als hij beweert dat met de dirigent is gesproken in aanwezigheid van een raadsman. En ook dat de gesprekken gingen over Gatti's gedragingen bij het KCO.



Volgens hen hadden die uitsluitend betrekking op de berichtgeving van de Washington Post.



"Al die gesprekken werden gehouden met een beschuldigende view, ondanks het feit dat maestro Gatti de voorvallen zoals beschreven in de Amerikaanse krant altijd heeft ontkend.'



Inzage

De advocaten van Gatti is ook inzage geweigerd in de resultaten van het interne onderzoek dat aan het licht bracht dat er sprake was van grensoverschrijdend gedrag, zelfs 'onder de plicht van geheimhouding'.



Tot slot is er nooit een gezamenlijke verklaring uitgegaan van orkest en ex-chef, omdat Gatti niet accepteerde dat hij 'zou afzien van zijn verzoek tot financiële compensatie'.



Raes zei vorige week in Het Parool dat compensatie en een juridisch vervolg 'niet aan de orde' waren. In een reactie liet hij maandagochtend weten 'dat hij honderd procent achter zijn woorden staat'.



Lees terug: KCO-directeur: 'Het vertrouwen in Gatti smolt heel snel weg'