Gat in de weg? Even 'pingen' naar de gemeente

In Brussel is er in 2017 al getest met de knop. Door 400 fietsers werd

toen bijna 40.000 keer 'gepingd'. De meeste meldingen gingen over gaten of putten in de weg, maar ook ergerden mensen zich aan smalle fietspaden, onhandige paaltjes op of langs de weg en auto's die midden op de weg geparkeerd stonden.



Amsterdamse fietsers kunnen zich vanaf nu aanmelden voor de proef, die in maart en april gehouden wordt. Wie uiteindelijk de gratis pingknop op mogen halen, wordt door de gemeente uitgekozen, om zo deelnemers over de stad te verspreiden.