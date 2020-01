Gasten Art’Otel kunnen terug na brand voor Centraal Station

De brand voor het Art'Otel aan de Prins Hendrikkade. Beeld Mairin van der Beek

Gasten kunnen vanaf 14.00 uur weer terecht in het hotel. Afgelopen nacht sliepen circa honderd gasten in het Park Plaza Victoria hotel aan het Damrak.

Het is nog onduidelijk hoe groot de schade is aan het hotel. Volgens een woordvoerder van de brandweer is met name de zijkant van het hotel behoorlijk aangetast. “De kozijnen van de begane grond tot de tweede verdieping zijn verbrand.”

De brand ontstond vermoedelijk door een gaslek als het gevolg van werkzaamheden aan de kade. Netwerkbeheerder Liander doet onderzoek.

Op sociale media verschenen veel beelden van de brand. Daarop is te zien dat er een flink vuur woedde. Er vielen geen slachtoffers bij de brand. Wel moest het tramverkeer tijdelijk omrijden.