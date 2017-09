Gassan Diamonds viert vijftigjarig bestaan op Schiphol

Mijn opa had nooit gedacht dat Schiphol zo groot zou worden.

Crisis

Gassan merkt het meteen als er crisis is. "Dat zie je bijvoorbeeld aan de Russen. Die waren heel belangrijk voor ons, maar hebben de laatste jaren minder uitgegeven. Politieke onrust speelt altijd mee.''



Ook terroristische aanslagen en de economische crisis hebben impact gehad op de verkoop van de diamantair.De grootvader van Leeser begon op Schiphol met de verkoop van losse, ongezette diamanten. Later kwam er ook een goudsmid bij die ter plekke juwelen kon maken.



In 1989 breidde het bedrijf uit na de overname van drie juwelierswinkels. Sindsdien heeft Gassan het alleenrecht op de luchthaven. Inmiddels worden naast diamanten ook horloges en sieraden van meer dan honderd merken verkocht en werken er meer dan tweehonderd mensen. Horloges vinden het gretigst aftrek.



"Mijn opa had nooit gedacht dat Schiphol zo groot zou worden'', vertelt Leeser. De drukte op de luchthaven is overigens niet altijd een voordeel voor Gassan. "Mensen vragen me weleens: als er mist is, verkoop je zeker goed? Maar vertraging is juist niet goed, want je koopt alleen bij ons als je een goede bui hebt. Dat geldt ook voor de lange wachtrijen dit voorjaar. Dan kan er misschien nog net een horloge voor je kind vanaf, maar minder snel een Rolex.''