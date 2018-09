Gashouder: van stadsgas naar 1024 zonnepanelen

"Bijzonder dat we in een gasfabriek staan en het over zonnepanelen hebben," zei dance-ondernemer Duncan Stutterheim, sinds begin van dit jaar een van de eigenaren van de Westergasfabriek. Op het dak wordt genoeg elektriciteit opgewekt voor meer dan honderd huishoudens.



Energie

154 Amsterdammers hebben in de zonnepanelen geïnvesteerd via energiecoöperatie Ecostroom. Dankzij de 'Postcoderoosregeling' wordt de daar opgewekte stroom verrekend met hun elektriciteitsverbruik thuis. Huishoudens zonder dak dat geschikt is voor zonnepanelen kunnen op die manier toch zelf zonne-energie opwekken, als ze maar in een van de omliggende postcodegebieden wonen.



"Een mooi voorbeeld van hoe je samen met de buurt energie kunt opwekken," zei wethouder Marieke van Doorninck (Duurzaamheid). Ze roemde ook de mogelijkheid om zelf het initiatief te nemen en snel de overgang op duurzame energie te maken. "En dat iedereen die de urgentie voelt kan meedoen."



Symboliek

Voor Ecostroom is het dak van de gashouder niet alleen symbolisch omdat hier een fossiele brandstof lag opgeslagen. Zes jaar geleden begon oprichter Noortje van Kleef even verderop aan haar eerste zonnedak bovenop de Praxis bij het GWL-terrein. Die eerste 352 zonnepanelen hadden toen veel voeten in de aarde, alles was nieuw, inclusief de Postcoderoosregeling.



Inmiddels heeft Ecostroom al een serie daken volgelegd, van het Huygens College (370 panelen) tot broedplaats WOW Amsterdam (368) en de Bouwmaat in Noord (276). Dak voor dak wordt ook het bedrijvencentrum Osdorp gevuld met in totaal 15.000 zonnepanelen. Intussen liggen er 2000. Later dit jaar volgt nog een dak bij het August Allebéplein.