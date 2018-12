Ganzen Weespertrekvaart nog jaren van hun plek

Naar eigen zeggen kent Van Poelgeest alle boerenganzen in Amsterdam en kennen alle boerenganzen hem, en dat zijn er al gauw meer dan 800. Nog geen maand geleden moest hij de veertien ganzen, die van de Weespertrekvaart hun territorium hadden gemaakt, verplaatsen.



Een koud kunstje voor de ganzenvriend. "Ik ben niet bang voor ze, ik ken ze. Met eten lok ik de ganzen in een omheining en dan pak ik ze met een arm aan de bovenkant van beide vleugels. Met de andere hand grijp ik de nek, dan kunnen ze niet happen en zijn ze machteloos."



Abortus

Maar het werk van Van Poelgeest houdt meer in. Hij houdt de populatie in toom door de eieren onder te dompelen zodat ze niet uitkomen. "Een heel diervriendelijke manier. Het is een soort abortus. Als ik het niet doe komen er in een jaar soms wel twee of drie keer zoveel ganzen bij."



Ook als de ganzen hem bij het nest willen wegjagen sluipt er geen angst in de Amsterdammer. "Gewoon laten zien dat je niet bang bent. Het grappige is dat ganzen in Amsterdam brutaler zijn dan ganzen buiten Amsterdam. Van wie zouden ze dat nou hebben?"