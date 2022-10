Gangsterrappers Joey AK, Bigidagoe en zeven anderen vast voor ontvoering man in Zuidoost

Joey AK in zijn videoclip van Gangster Love.

De man zou op 3 september in Zuidoost in een busje zijn getrokken en enige tijd gegijzeld zijn gehouden. Hij heeft aangifte gedaan. Vrijwel alle verdachten, van 21 tot 33 jaar, zijn lid van gangsterrapformatie Zone6 uit Holendrecht.

Joey AK is pas sinds maart uit de gevangenis, na een celstraf vanwege de ontvoering van een moeder en haar twee dochters van 3 en 7 jaar, waarbij hij de vrouw heet water in haar nek had gegoten en met een vuurwapen op haar hoofd had geslagen met een serieuze wond als gevolg.

Opsporingslijst

Vorige week plaatsten de autoriteiten in Suriname hem op de opsporingslijst vanwege een schietpartij op 15 augustus bij een tankstation in Paramaribo. De rapper was toen in Suriname om zijn oma te begraven. Hij ontkent elke betrokkenheid. Enkele mannen schoten die avond volgens lokale media over en weer op elkaar bij het tankstation in een belangrijke straat in de binnenstad langs de Surinamerivier. De politie trof hulzen aan en kogelinslagen, maar alle betrokkenen vluchtten in auto’s.

Een pompbediende vertelde een lokale journalist dat een man uit een grijze auto was gestapt en het tankstation in was gegaan, en na terugkomst ruzie had gekregen met enkele mannen. Vanuit de grijze auto zou zijn geschoten. Vanuit de beschoten groep zou zijn teruggeschoten, waarna vier auto’s wegreden. Een uur later zou vanuit een auto nog op een geparkeerde auto zijn geschoten.

Joël H. was pas kort onder voorwaarden vrij uit de gevangenis waar hij een celstraf had uitgezeten voor zijn rol bij het laten ontvoeren en mishandelen van een vrouw en haar twee jonge kinderen uit Amsterdam-Noord. Ze had volgens hem geld van hem gestolen.