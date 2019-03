Gangsterliefjes van criminele rapper Jason L. voor de rechter

Ze hadden, soms letterlijk, pakken geld. Rolexen, zoals een Sky Dweller ter waarde van, in de woorden van de officier van justitie, 'een modaal jaarsalaris waarvoor veel mensen in Nederland een jaar keihard moeten werken'. Tassen van Louis Vuitton, schoenen soms ook, en een zonnebril. Ze kochten voor duizenden euro's vliegtickets voor feestreisjes.



Zelf hadden ze nauwelijks een inkomen. Zoals hun vriend, de criminele rapper Jason L., alias 'DjagaDjaga', alias 'JayJay', ook nauwelijks een legaal inkomen had.



Witwassen

Vrijdagmiddag stonden Djara W. (24) en Priscilla A. (28) terecht voor witwassen. Dat was slikken. Justitie wil werkstraffen van 200 en 120 uur en wil de vrouwen de 'criminele winsten' waarvan ze hun luxeleven leidden afpakken - tot een kleine 14.000 euro. Hun pronken en 'er op los leven' met dat misdaadgeld heeft volgens justitie 'een pervers' effect op de samenleving.



De vrouwen waren als bijvangst in beeld gekomen in een onderzoek naar Jason L. - de deze week van het gerechtshof 18 jaar cel kreeg voor betrokkenheid bij een liquidatie.



Louis Vuittontas

De mooie, jonge vrouwen hadden, gelijktijdig, een relatie met de rapper. W. had net een dochtertje van hem. In hun huizen vond de politie dure spullen en pakken geld. De 650 euro onder haar matras zegt W. te hebben gespaard van haar loon uit de zonnestudio (600 euro per maand). De Louis Vuittontas waarmee ze op social media poseerde, was nep.



Het bonnetje van zo'n tas van 925 euro 'had Jason laten slingeren' en was niet van háár tas. Contante stortingen op haar bankrekening waren van een zus. Niet van Jason - hoewel van de rekening vervolgens geld werd overgemaakt naar de gevangenisrekening van diens beste vriend.



Priscilla A. is op camerabeelden met Jason L. te zien in de Louis Vuitton-winkel in de Amsterdamse PC Hooftstraat. L. graait pakken geld uit haar portemonnee om schoenen en een zonnebril af te rekenen. Zo zou het ook zijn gegaan bij Schaap en Citroen, waar Jason een Rolex Oyster kocht.



Raps

De vrouwen zeggen dat ze dachten dat 'DjagaDjaga' veel geld aan zijn raps verdiende, maar die inkomsten bleken nihil in die tijd. (Nu verdient hij vanuit de gevangenis wél, aan de meer dan zes miljoen streams van zijn recentste track.)Een rechter wilde weten of W. dan écht niet wist dat Jason L. (al vanaf zijn tienerjaren) diepgeworteld was in het criminele milieu.



W.: "Nee.

"Rechter: "Bent u seriéus?"

W.: "Ja."



Rechter: "Écht?"

W.: "Ja."



Inmiddels proberen de vrouwen voor zichzelf en hun kleine kinderen een toekomst op te bouwen. W. ziet in dat ze 'naïef' in het klatergouden wereldje geloofde.



Advocaten Machteld Roethof en Manon Aalmoes willen vrijspraak. De verliefde vrouwen wisten niet dat hun vriend van de misdaad leefde. Roethof vond dat justitie 'een karikatuur' maakt van haar cliënt als gangsterliefje: "Het beeld van op sociale media poseren, liggend op luxe auto's, met dure spullen, herken ik niet zo."



Schandpaal

Ook Aalmoes ageerde tegen het 'naming and shaming' door justitie. "De officier wil Priscilla aan de schandpaal nagelen, alléén omdat ze een liefdesrelatie had met een crimineel."



A. had ook nog 'een vriend en suikeroom' in Ghana die 8.000 euro naar haar overmaakte, dus voor haar waren dure cadeau's niet vreemd. En: "In Amsterdam-Zuidoost willen mensen een Louis Vuittontas en dure merkkleding, om er bij te horen."



Op 5 april doet de rechtbank uitspraak.



