‘Game over voor de nacht’: Amsterdamse clubs vrezen voor hun voortbestaan

Nachtclubs moeten minstens tot 1 september geduld hebben. Beeld Joost van den Broek / HH

“Half maart werd de grond onder onze voeten weggeslagen,” zegt Fulco Jellema, directeur van Air Amsterdam. Sindsdien zijn de deuren van de discotheken en poppodia gesloten. De maatregelen, die op 1 september worden herzien, hebben al een eerste slachtoffer gemaakt: nachtclub De School zag geen andere uitweg dan de deuren te sluiten.

“Er zullen er meer volgen als er niet snel steun komt,” zegt Ramon de Lima van stichting Nachtburgemeester Amsterdam, die zich inzet voor de ontwikkeling van de nachtcultuur in de stad. “Dat betekent niet alleen dat ondernemers omvallen. Het zal ook game over betekenen voor het nachtleven in Amsterdam. Daar word ik echt beroerd van. De nachtscène, de smoel van Amsterdam, gaat verloren, terwijl we daar jaren met zijn allen hard aan hebben gewerkt.”

De Lima spreekt met trots over wat Amsterdam in het uitgaansleven heeft bereikt.

“Discotheken waren lang de underdog: het nachtleven had vaak een slecht imago. Men zag alleen de risco’s en lasten. In Amsterdam is het gelukt onderdeel van de stadscultuur te worden. Ze horen erbij, maar we gaan het zo niet volhouden. Er gaan jaren werk en cultuur verloren.”

De landelijke maatregelen om de schade van het coronavirus te beperken raken elke sector knetterhard. Behalve scholen moesten ook eet-en drinkgelegenheden, theaters, bioscopen, discotheken en concertzalen half maart dicht. Maar terwijl op 1 juni restaurants en cafés de deuren mochten openen en velen aan de slag kunnen – ook sekswerkers, in bioscopen en theaters – is er voor clubs nog geen enkel perspectief. Zij moeten tot 1 september gesloten blijven, misschien zelfs langer.

Een steunproject voor het Amsterdamse nachtleven dat vorige maand werd geïnitieerd door stichting Nachtburgemeester Amsterdam flopte, in tegenstelling tot in Manchester en Berlijn waar met soortgelijke acties honderdduizenden euro’s werden opgehaald.

Penibel

De situatie is zo penibel dat als er niets gebeurt, dit het einde betekent voor veel clubs. “Er heerst het idee dat uitgaansgelegenheden eerder genoeg geld verdiend hebben om deze tijd te overbruggen. Maar we hebben veel en hoge kostenposten,” zegt Oscar Steginga, mede-eigenaar van Chin Chin Club aan de Rozengracht en Lovelee aan de Lijnbaansgracht.

Steginga somt de basale kosten van een reguliere uitgaansavond op: dj’s, entertainment, personeel, schoonmaakkosten, techniek, beveiligers en daarbovenop de huur. De NOW-­regeling en andere tegemoetkomingen die de overheid beschikbaar heeft gesteld, zijn onmisbaar en worden gewaardeerd, maar ze zijn lang niet genoeg om de kosten en weggevallen inkomsten te dekken.

Cultureel erfgoed

De clubs zijn de enige sector die het minimaal een half jaar zonder inkomsten moeten stellen, terwijl de vaak torenhoge huren doorlopen. Sommige, zoals Radion, Oliva, Chin Chin Club en Lovelee, hebben uitstel gekregen van hun verhuurder. Dat is nog geen afstel. De kosten stapelen zich op, het einde of andere oplossing is niet in zicht.

“Het is een realistisch scenario dat discotheken door deze uitzichtloze situatie verdwijnen uit het straatbeeld van Amsterdam,” zegt Dirk Beljaarts, directeur van Koninklijke Horeca Nederland. Beljaarts noemt de discotheken ‘een stuk cultureel erfgoed’. “Het nachtleven hoort bij de stad zoals de grachten erbij horen. Maar er gebeurt te weinig om hen te helpen.”

Beljaarts vindt dat de overheid perspectief moet bieden (‘zelfs dat is er nu niet’), maar vindt ook dat er uitkoopmogelijkheden geboden moeten worden. “Ondernemers kunnen nu geen kant op vanwege overheidsmaatregelen. Dan moet er ook vanuit die kant een oplossing komen.”

Sander Groet, mede-eigenaar van Club Air en de A’DAM Toren met club Shelter in de kelder pleit voor maatwerk. “Het is bizar dat alles open is behalve het nachtleven. Een klein kroegje mag wel, terwijl clubs goede luchtinstallaties hebben die frisse lucht de zaal in kunnen pompen. Er moet per locatie beter gekeken worden wat er wel of niet mogelijk is.”

Ook wethouder Touria Meliani (Cultuur) vindt het belangrijk dat de sector steun krijgt en zegt met het college in gesprek te gaan. “Zodat we samen kunnen kijken wat er nodig is om de nachtcultuur in de stad te behouden, te versterken en te verrijken.” Ze zegt het zorgelijk te vinden dat deze sector het zo zwaar te verduren heeft en er geen extra steun beschikbaar wordt gesteld vanuit het rijk.

De ondernemers in het clubcircuit doen van alles om het hoofd maar boven water te kunnen houden. Club Shelter is omgebouwd tot een virtual-reality­gamepark. Bij Lovelee kunnen mensen discospinningslessen nemen, Lofi benut het buitenterrein, Panama organiseert comedyavonden, er zijn dinnershows in onder andere Oliva en de Chin Chin Club. Sommige ondernemers hebben nog een café-restaurant dat iets oplevert.

Wat ze ook doen, er is een grote gemene deler: allemaal maken ze dik verlies en vrezen ze voor het voortbestaan van het nachtleven in Amsterdam.

Groet, de frustratie de vrije loop latend: “De sportscholen hebben geschreeuwd, gesubsidieerde instellingen als musea staan voor in de rij als het om extra steun gaat. En wij? Wij geven de stad ook kleur. Maar binnen een paar maanden is onze buffer op.”