Galerie aan de Keizersgracht binnengevallen in groot internationaal drugsonderzoek

Eurojust deed gelijktijdig invallen op 47 locaties in Italië, Spanje en Nederland. 24 mensen werden gearresteerd. Beeld Polizia di Stato

De galerie aan de Keizersgracht zou misdaadwinsten witwassen voor de hoofdverdachten, die volgens de opsporingsdiensten relaties onderhouden met de Napolitaanse Camorra, één van de machtigste maffiaclans in Italië.

Eurojust, een samenwerkingsverband van Europese justitiële instanties, meldde de arrestatie van 24 verdachten in een vanuit Italië gestuurde operatie. De politie deed woensdag gelijktijdig invallen op 47 locaties in Italië, Spanje en Nederland.

Het drugsnetwerk handelde volgens de opsporingsdiensten op grote schaal in cocaïne, ketamine en cannabis. De cocaïne kwam voornamelijk via Nederlandse zeehavens binnen vanuit Latijns-Amerika en werd naar Italië doorgestoten in vrachtwagens en auto’s met verborgen ruimtes.

Vanuit Litouwen zou de organisatie ketamine hebben ingevoerd. Die werd eveneens via Nederland doorgevoerd. Cannabis uit Noord-Afrika kwam via Spanje Europa binnen.

Strijd tegen ondermijning

Amsterdamse rechercheurs die bij het onderzoek naar de galerie aan de Keizersgracht betrokken waren, spreken van ‘een mooi voorbeeld van de strijd tegen ondermijning van de maatschappij door criminelen’.

Eigenaar Andrea D. (41) van de galerie verblijft in het buitenland. Het was donderdagavond nog onduidelijk of hij daar is gearresteerd.

De in 2017 opgerichte Art 3035 Gallery opende in 2019 de locatie in Amsterdam. Volgens de website laat de galerie ‘zowel gevestigde als opkomende kunstenaars met heel verschillende achtergronden’ exposeren ‘die een interesse delen in de relatie tussen de private en de openbare ruimte, het conventionele en het onacceptabele’.

De opsporingsdiensten vermoeden dat de galerie vooral een dekmantel was om drugsgeld via investeringen in kunst wit te wassen.

‘Klapdag’

Het internationale onderzoek naar het drugsnetwerk begon in 2019 met een onderzoek naar een drugsbende die werd geleid door twee Milanese restauranteigenaars. Gaandeweg kwam een veel groter netwerk in beeld van drugshandelaren die elkaar nooit ontmoetten, maar onder aliassen communiceerden via versleutelde communicatienetwerken. Het onderzoek kwam in een stroomversnelling toen de versleutelde-berichtendiensten EncroChat en Sky ECC werden neergehaald en vele miljoenen onderlinge berichten tussen criminelen beschikbaar kwamen voor de opsporingsdiensten.

Vanaf 2020 zijn in het onderzoek grote partijen drugs onderschept in zowel Nederland als Italië. Eerder waren al meerdere verdachten gearresteerd, woensdag was de apotheose met de belangrijkste ‘klapdag’ waarop dus ook de galerie aan de Keizersgracht is binnengevallen en doorzocht.

In totaal is ongeveer 150 kilo van verschillende drugs in beslag genomen, alsmede 150.000 euro in contanten. Banktegoeden zijn bevroren.

Art 3035 Gallery was donderdagmiddag gesloten. Telefoon en e-mail werden niet beantwoord.