Galapagos uitblinker op Damrak

Op het Damrak was Galapagos in trek na positieve testresultaten van een middel tegen reuma.



De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na opening van de markt 0,3 procent in de plus op 541,53 punten. De MidKap steeg 0,3 procent tot 774,17 punten. De beursgraadmeters in Londen, Frankfurt en Parijs wonnen tot 0,5 procent.



Galapagos was met afstand de koploper bij de hoofdfondsen, met een winst van bijna 16 procent. De biotechnoloog heeft samen met partner Gilead Sciences een studie met het middel filgotinib tegen reuma succesvol afgesloten. In de eerste fase 3-studie werden alle belangrijke doelen gehaald.