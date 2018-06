Galapagos onderuit op groen Damrak

Ook de andere Europese beurzen openden in het groen na de koersverliezen een dag eerder. Op het Damrak ging Galapagos in de uitverkoop.



De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na aanvang van de handel 1,1 procent in de plus op 553,37 punten. De hoofdindex kwam in juni amper van zijn plaats, maar boekte in het tweede kwartaal een winst van ruim 3 procent. De MidKap klom ook 1,1 procent, tot 777,95 punten. De beursgraadmeters in Londen, Parijs en Frankfurt dikten tot 1,2 procent aan.



Galapagos kelderde 8 procent bij de hoofdfondsen. Het biotechnologiebedrijf liet weten de toekomst van de samenwerking op het gebied van taaislijmziekte met branchegenoot AbbVie te heroverwegen. Volgens het bedrijf heeft AbbVie besloten niet verder te gaan met een geplande tweede drievoudige combinatietherapie.