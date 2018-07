Galapagos koploper in AEX

e andere Europese beurzen stonden eveneens in het rood. Op het Damrak verwerkten beleggers de resultaten van Unilever en Sligro. Galapagos was in trek na een nieuwe samenwerking.



De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel een fractie lager op 568,15 punten. De MidKap daalde 0,3 procent tot 783,66 punten. De beurzen in Parijs en Frankfurt verloren tot 0,4 procent. Londen zakte een fractie.



Galapagos was koploper bij de hoofdfondsen met een winst van meer dan 2 procent. De biotechnoloog en zijn Duitse branchegenoot MorphoSys gaan met farmaceut Novartis samenwerken aan het ontwikkelingsplan voor het antilichaam voor patiënten met eczeem. De deal levert de beide bedrijven een licentiebetaling van 95 miljoen euro op, en potentiële mijlpaalbetalingen.



Unilever

Unilever won 0,2 procent. De omzetgroei van het levensmiddelenconcern in het tweede kwartaal viel wat tegen. Vooral stakingen in Brazilië hadden een negatief effect op de opbrengsten. Voor het hele jaar houdt Unilever vast aan zijn verwachtingen.



In de MidKap sloot Sligro de rij met een min van 4,5 procent. Het groothandelsbedrijf uit Veghel kende een trage start van het jaar en rekende op een iets sneller aantrekkende markt. Roestvrijstaalmaker Aperam (plus 1,1 procent) profiteerde van een adviesverhoging door UBS en voerde de stijgers aan.



Bij de kleinere bedrijven won NSI 0,6 procent. De vastgoedinvesteerder verhoogde zijn winstverwachting voor dit jaar bij de presentatie van de halfjaarcijfers.



Frankfurt

SAP zakte 2 procent in Frankfurt ondanks een opwaartse bijstelling van de verwachtingen. De Duitse softwarefabrikant boekte in het tweede kwartaal fors meer omzet. Vooral de groei van de clouddiensten gaat in een sneller tempo dan eerder geraamd.



In Parijs won Alstom 1 procent na de resultaten van de Franse treinfabrikant. Het Franse reclamebedrijf Publicis, dat ook met cijfers kwam, kelderde 8,5 procent. ABB klom 4,5 procent in Zürich na sterke resultaten van het Zwisterse energie- en automatiseringsconcern.



De euro was 1,1612 dollar waard, tegen 1,1640 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,3 procent tot 68,55 dollar. Brentolie kostte 0,7 procent minder en werd verhandeld voor 72,32 dollar per vat.