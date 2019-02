Galapagos en ASMI stijgen op Damrak

Beleggers verwerkten de lagere slotstanden op Wall Street en wachten op meer nieuws over het handelsoverleg tussen de Verenigde Staten en China. Op het Damrak vielen de resultaten van Galapagos en ASMI in goede aarde.



De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na opening van de markt 0,1 procent in de min op 539,94 punten. De MidKap klom 0,1 procent tot 763,12 punten. De beursgraadmeters in Londen en Parijs bleven vrijwel vlak. Frankfurt steeg 0,1 procent.



Galapagos

Galapagos was met een winst van 2,5 procent de sterkste stijger bij de hoofdfondsen. Het biotechnologiebedrijf verdubbelde de omzet vorig jaar en bracht het verlies stevig terug.



In de MidKap stond ASMI bovenaan met een plus van 4,1 procent. De toeleverancier aan de chipindustrie zag de omzet en orderinstroom in het vierde kwartaal uitkomen op een recordniveau en verhoogde het dividend.