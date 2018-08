Gaat politiek ook Uber aanpakken?

In de afgelopen vier jaar was er geen politieke wil om te veranderen Sofyan Mbarki

Volgens Borreman en brancheorganisatie KNV kunnen de verantwoordelijke overheden tijdens het moratorium met elkaar om tafel om per stad de vervoersbehoefte vast te stellen, en het aantal taxi's dat daarbij hoort.



Evaluatie

Intussen kan er volgens de PvdA nu ook al worden doorgepakt met strengere lokale regels voor Uber. Het raakt aan een grote frustratie onder chauffeurs. Door de juridische verschillen tussen Uber- en straattaxi's kan die laatste categorie een week geschorst worden bij een overtreding, terwijl een Uber-chauffeur alleen een verkeersboete krijgt.



"In de afgelopen vier jaar was er geen politieke wil om te veranderen. Nu kunnen we lokaal aan de slag, in elk geval door alle taxi's onder dezelfde regels te brengen," aldus PvdA-raadslid Sofyan Mbarki.



In het najaar komt Dijksma met een evaluatie van de taximarkt. Uber zal niet snel verdwijnen uit de stad, maar de bijzondere status die het nu heeft is niet langer onaantastbaar.



SP-raadslid Tiers Bakker heeft schriftelijke vragen gesteld aan de wethouder om op een rijtje te krijgen of een moratorium zoals in New York, ook in Amsterdam mogelijk is. Hij wil zo snel mogelijk doorpakken.



Niet verassend, maar Uber is kritisch op de ontwikkelingen. "Het beperken van het aantal licenties, zoals voorgesteld in New York City, belemmert een belangrijke en vooral ook betrouwbare vervoersvorm, zonder daadwerkelijk iets te doen aan de filedruk in de stad. Net als de gemeente Amsterdam willen wij de stad in beweging houden. Daarom blijven wij de samenwerking zoeken om de algehele mobiliteit te verbeteren."