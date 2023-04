Gaat het om zijn favoriete films, dan verandert Tarantino in Carré in een spraakwaterval

Quentin Tarantino is terug in Amsterdam. Niet voor een nieuwe film, maar omdat hij een non-fictieboek heeft geschreven: Cinema Speculation, met essays over zijn liefde voor films uit de jaren zeventig.

Zondagavond werd hij in Koninklijk Theater Carré erover aan de tand gevoeld door schrijver Arnon Grunberg, daarna las hij een stukje voor. Tussendoor en na afloop was er de mogelijkheid het boek aan te schaffen. De avond was in feite een commercial voor het boek, maar Carré was tot de laatste stoel uitverkocht: 1700 kaartjes (vooral mannen van een zekere leeftijd, onder wie regisseurs als Martin Koolhoven, Mike van Diem en Michiel van Erp), en er stonden nog eens 2000 fans op de wachtlijst. Kort voor aanvang moest er nog een rij stoelen worden bijgeplaatst.

Mobieltjes weg

Foto’s of video-opnamen mochten er niet worden gemaakt; alle mobieltjes moesten in verzegelde opbergtasjes worden weggestopt. En Grunberg waarschuwde het publiek: wie een tweede of derde telefoon uit zijn sok haalt, wordt direct de zaal uitgezet. Wie het nodig vindt een vraag de zaal in te schreeuwen ook. “Als u zichzelf niet in bedwang kunt houden, kunt u nu beter weggaan.” (Bij de eerste stop van Tarantino’s Europese tournee, in The London Palladium, moest de bewaking ingrijpen, in Amsterdam bleef het rustig.)

Voor wie de laatste decennia onder een steen heeft geleefd, gaf Grunberg nog een korte introductie, daarna schoof Tarantino (net 60 geworden; zwarte polo, spijkerbroek, Allstars) aan. Grunberg had Tarantino’s boek goed gelezen, en vroeg naar opmerkelijke passages en voetnoten – van zijn eerste filmbezoeken op vierjarige leeftijd tot zijn gesprekken met een kinderpsycholoog bij wie hij in zijn schooltijd liep.

“Ze wist dat ik gek was op film, en dus hadden we het tijdens onze sessies voornamelijk over de films die we hadden gezien. Zij was naar The Wild Bunch geweest, die ik nog niet had gezien, dus ze beschreef me zo’n beetje de hele film, minus de verkrachting, inclusief elke stap van Dustin Hoffmans gewelddadige vergeldingsactie. Wat een coole vrouw!”

Favoriete films

Verder spraakwatervalde Tarantino aan de hand van goed gekozen fragmenten over een aantal favoriete films – van Don Siegels Escape from Alcatraz (‘Te droog voor de tiener Tarantino’) en John Flynns Rolling Thunder (de beste Vietnamfilm die hij ooit had gezien, zei Grunberg, wat hem een boks van Tarantino opleverde) tot Martin Scorsese’s Taxi Driver (die Tarantino verleidde tot een gedachte-experiment: wat als Brian de Palma de film zou hebben geregisseerd?) en Don Siegels Dirty Harry. Politiek incorrect, maar geen racistische of fascistische film, aldus Tarantino: “Doet Harry iets in de film wat ronduit fascistisch is? Nee. Hij probeert een meisje van 17 te redden, dan is wat mij betreft alles geoorloofd.”

Ook ging het over de overvloed aan films op de streamingdiensten (‘In een wereld waarin je alles op elk moment kan zien, heeft niks meer betekenis’) en Tarantino’s tiende en laatste film, The Movie Critic, die hij naar verluidt dit najaar gaat opnemen. “Het wordt geen biopic over Pauline Kael,” aldus Tarantino. Maar deze vermaarde Amerikaanse filmcriticus, die van 1968 tot 1991 voor The New Yorker schreef, heeft op jonge leeftijd wél veel indruk op hem gemaakt. “Ze was een groot denker, die me dieper leerde nadenken over de films die ik zag. Maar ik was het vaak niet met haar eens.”

Voorlezen

Na een korte pauze (‘Het boek is te koop in Carré’) zette Tarantino zijn leesbril op. Breed gesticulerend, met de microfoon in zijn ene en zijn boek in zijn andere hand, las hij vervolgens het vermakelijke hoofdstuk voor over John Boormans Deliverance.

“Jullie waren een geweldig publiek,” zei Tarantino een half uurtje later, “Till we meet again,” waarna hij zijn microfoon wegsmeet. Grunberg meldde vervolgens nogmaals dat Cinema Speculation in Carré te koop was, maar dat er géén signeersessie op het programma stond. Die is vanmiddag, van 16.30 tot 18.00 uur in Athenaeum Boekhandel op het Spui.