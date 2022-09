Gaat gemeente Amsterdam ook zélf meer plantaardig eten en drinken?

In de koffieautomaten van de gemeente zelf is nog altijd uitsluitend koemelk te krijgen. Beeld Getty Images/iStockphoto

Volgens raadslid Judith Krom (Partij voor de Dieren) blijft de gemeente in de eigen organisatie achter bij de zelf geformuleerde ambities om als stad te verduurzamen. “In de koffieautomaten is nog steeds uitsluitend 100 procent koemelk te krijgen. Hoe kunnen we vragen dat mensen duurzamer gaan consumeren als we die duurzamere opties zelf helemaal niet aanbieden?”

Met haar motie voor snel meer plantaardig eten in de gemeentelijke organisatie kreeg ze een meerderheid van de raad achter zich, en ook wethouder Hester van Buren (PvdA, Bedrijfsvoering). VVD, JA21, CDA en FvD stemden tegen.

Toch zal er niet direct morgen havermelk uit de koffiemachines komen, zei Van Buren woensdagavond in de gemeenteraad. Veel contracten hebben nog een looptijd van een of twee jaar. Wel zegde ze toe te willen onderzoeken wat er tussentijds al mogelijk is met de leveranciers.

Amsterdams dieet

Het is een nieuwe stap in de strijd van de Partij voor de Dieren om vlees, zuivel en vis uit de gemeentelijke organisatie te krijgen. In 2019 kondigde de gemeente, toen ook op initiatief van de Partij voor de Dieren, al aan te stoppen met het automatisch aanbieden van vlees of vis bij door de gemeente georganiseerde evenementen.

Volgens Van Buren is er al een focus op vegetarisch eten bij de cateraar. “Maar in de restaurants zien we dit nog veel te weinig terug,” aldus Krom. “Het is toch vreemd dat we die duurzame voedselkeuzes wel promoten in beleidsstukken, maar onze kantine vullen met milieuvervuilend dierenleed?”

Vorig jaar zette toenmalig wethouder Zorg Simone Kukenheim nog haar handtekening onder de zogenaamde City Deal. Het dieet van Amsterdammers, zo staat daarin, moet vaker uit plantaardig eten bestaan: minimaal 50 procent in 2030 en 60 procent in 2040. Inzet daarbij is onder meer het aanbod van gezond en duurzaam eten uit te breiden in kwetsbare wijken of rondom scholen en openbare gebouwen.