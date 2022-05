Gaat Bij1 straks in rook op?

Donderdag zaten de Bij1-raadsleden naast elkaar zoals altijd. In het midden fractievoorzitter Jazie Veldhuyzen, naast hem Nilab Ahmadi en Carla Kabamba. Alsof er niks aan de hand is. Gewoon samen de raadsvergadering volgen, zoals ze al anderhalve maand doen.

Wie beter keek, zag de spanningen tussen de raadsleden. Bronnen lieten deze week aan Het Parool weten dat er intern een conflict gaande is over de koers van de partij. De spanningen zouden teruggaan tot november vorig jaar, toen de kandidatenlijst werd opgesteld. Het bestuur zag Kabamba als het nieuwe uithangbord en Ahmadi kwam op nummer 14 – een onverkiesbare plek.

Tot Ahmadi’s onvrede, die tijdens een algemene ledenvergadering in opstand kwam. Met veel steun van leden lukte het haar plek 3 te bemachtigen. Het bestuur besloot Ahmadi daarop buiten beeld te houden tijdens de ­campagne. Ze stond op weinig posters en mocht nauwelijks aan debatten meedoen. Ahmadi diende vervolgens een klacht tegen het bestuur in wegens machtsmisbruik.

Wonderbaarlijk genoeg lukte het Ahmadi meer stemmen te krijgen dan Veldhuyzen en Kabamba. Bronnen in de partij beweren nu dat zij uit de partij stapt als ze ‘haar politiek’ niet kan bedrijven. Het zou voor Bij1 een harde klap zijn: de partij die tijdens de verkiezingen verdriedubbelde valt uit elkaar en zal moeten inleveren op de ambities.

Wie kijkt naar de landelijke Bij1 ziet ook hoe broos de partij nog is. Sylvana Simons keerde vorige week terug in de Tweede Kamer na twee maanden afwezigheid. De partijleider, die al ruim vijf jaar laat zien een grote meerwaarde te zijn voor de democratie, kampt met vermoeidheid en heeft al jaren last van chronische pijn. Het is de vraag of ze het de komende drie jaar volhoudt: het werk in de Kamer is topsport.

Mocht hét gezicht van de partij moeten stoppen, dan komt Quinsy Gario weer in beeld. De nummer 2 werd in de zomer geschorst en heeft zijn lidmaatschap opgezegd, maar krijgt bij vertrek van Simons in principe haar zetel – de Kiesraad kijkt naar de plek op de lijst, niet naar partijlidmaatschap. Bij1 zou daarmee de enige Kamerzetel, landelijke zichtbaarheid en financiële zekerheid kwijtraken. Zaken die nodig zijn om de partij verder te professionaliseren.

Voor de Amsterdamse Bij1 is het zaak dat Ahmadi, Kabamba en het bestuur over hun eigen schaduw heen stappen. Dat ze vechten waarvoor ze samen hebben getekend: radicale gelijkheid. Het is tijd dat ze hun verantwoordelijkheid nemen voor de kiezers, die soms al lang het geloof kwijt waren in het democratische stelsel, en samen één blok vormen. Alleen dan heeft Bij1 een vruchtbare toekomst.

Politiek verslaggever David Hielkema belicht in ‘Republiek Amsterdam’ een politiek onderwerp uit de stad.

Reageren? d.hielkema@parool.nl.