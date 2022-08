Gaasperdamtunnel bij Diemen nog dicht door cameraproblemen

Beeld Getty Images

Volgens Rijkswaterstaat Verkeersinformatie is de tunnel sinds donderdagavond al in beide richtingen dicht door die camerastoring. ‘Als er geen beeld is, kan de tunnel niet in de gaten gehouden worden door de tunnelbedienden. Dit kan gevaarlijke situaties opleveren’, staat op de site. De tunnel blijft dicht zolang de camera’s niet werken en het is nog onduidelijk hoelang dat gaat duren.

Automobilisten kunnen vanaf knooppunt Holendrecht beter omrijden via de A2, de A10 en de A1. Vanaf het knooppunt Diemen worden automobilisten omgeleid in de richting van de A1 en A10.

Door een technische storing kan je niet door de Gaasperdammertunnel in de #A9. We leiden je om vanaf knp. Diemen over de A1 en A10. Vanaf knp. Holendrecht rijd je beter om over de A2, A10 en A1. pic.twitter.com/b7fAn5nP4b — Rijkswaterstaat Verkeersinformatie (@RWSverkeersinfo) 18 augustus 2022

Tip Het Parool via WhatsApp Heeft u een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: