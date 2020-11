Gaasperdammertunnel (A9) helemaal open

De aanleg van de tunnel begon in 2015. Beeld Irvin van Hemert - Rijkswaterstaat

Hiermee is een einde gekomen aan een vijf jaar durend project. De eerste vijf rijstroken in de richting van knooppunt Holendrecht werden begin juli al geopend door minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat). Nu zijn ook de rijstroken voor verkeer in de richting van het knooppunt Diemen in gebruik.

De tunnel zelf is af, maar op het dak wordt nog gewerkt: daar legt de gemeente een park aan. Dat moet de wijken Bijlmermeer en Gaasperdam met elkaar verbinden, die voorheen door de A9 werden gescheiden. Op het dak komen ook vijfduizend zonnepanelen die stroom leveren voor de verlichting en de matrixborden.

De Gaasperdammertunnel is met drie kilometer de langste landtunnel van Nederland. De tunnel heeft vijf tunnelbuizen met elf rijstroken, waaronder een wisselstrook, en kent halverwege in- en uitvoegstroken. Van Nieuwenhuizen spreekt van ‘het grootste wegenbouwproject van de afgelopen tien jaar’ en noemt de tunnel cruciaal voor de bereikbaarheid van de noordelijke Randstad.