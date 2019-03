Amsterdam draait het Cornelius Haga de duimschroeven aan

Zo vragen ze alle aanvragen voor vergunningen en subsidies niet in behandeling te nemen zolang het onderzoek loopt naar de 'richtinggevende personen' binnen de schoolleiding.



Aangenomen wordt dat dat onder meer de bestuurder Söner Atasoy betreft en zijn broer Son Tekin. Ook zou de fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst Fiod onderzoek moeten doen naar eventuele belastingfraude en moet de Onderwijsinspectie permanent toezicht houden.



Ernstige signalen

Donderdag schreef de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) dat er ernstige signalen zijn over personen binnen de school. Zij zouden contacten hebben gehad met een terroristische organisatie en de helft van de lessen aan salafistisch onderwijs willen wijden.



Ook werd gewag gemaakt van antidemocratisch onderwijs en zou de Onderwijsinspectie zijn gehinderd in haar werk. De vier grote steden noemen deze signalen onacceptabel: 'Door een parallelle samenleving te bevorderen en in strijd te handelen met de antiradicaliseringsstrategie van de overheid is de veilige vorming van leerlingen in gevaar.'



Smoking gun

De NCTV baseerde zich onder meer op informatie van de AIVD en de Onderwijsinspectie. Harde bewijzen, de 'smoking gun', zoals Söner Atasoy het noemt, zijn nog niet naar buiten gekomen.



Op dit moment kan volgens de stichtingsvoorwaarden geen tweede islamitische school worden opgericht in Amsterdam. De gemeente vraagt de Kamer die voorwaarden aan te passen, zodat er een alternatief kan komen voor het Cornelius Haga.



Oproep

Maandagavond vroegen islamitische organisaties het bestuur van het Cornelius Haga Lyceum op te stappen, 'in het belang van de kinderen en Amsterdam'. De brief is ondertekend door een aantal moskee-organisaties, maar ook door de Isbo, de koepel van islamitische basisschoolbesturen.



Leerlingen van de school boden dit weekend een brief aan aan koning Willem-Alexander, met de vraag of het 'Zijn koninklijke wil is dat moslims zonder aanleiding worden bespat met modder'.



