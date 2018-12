Fysiotherapeuten willen niet meer tekenen bij het kruisje

Doel is om bij zorgverzekeraars aan tafel te komen

Weinig mensen maken daar echter gebruik van. Gemiddeld stapt jaarlijks slechts 7 procent over, omdat de verplichte zorgverzekering een ingewikkeld product is en overstappen gedoe geeft. Zo houden zorgverzekeraars macht.



Om zich daartegen te wapenen hebben Betten en Schiffelers in Amsterdam het initiatief genomen zich te verenigen. Fysiotherapie Collectief Amsterdam bestaat pas drie maanden, maar een kwart van de 352 ­Amsterdamse praktijken heeft zich al aangesloten.



Urgentie

"Doel is om bij zorgverzekeraars aan tafel te komen," zegt Schiffelers. "Nu kunnen we via internet het contract inzien en tekenen bij het kruisje. Onderhandelen over vergoedingen is onmogelijk. Dat moet anders."



Of de strijd van de Amsterdamse ­fysiotherapeuten slaagt, is ongewis. Als hartchirurgen besluiten de contracten met zorgverzekeraars niet te ondertekenen, breekt paniek uit in Nederland. Die urgentie hebben fysiotherapeuten niet.



"Maar als hbo-­geschoolde zorgverleners moeten we beter worden gewaardeerd," aldus Schiffelers.