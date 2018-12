Fysiotherapeut Slotervaart schrijft protestlied De zorg is ziek

Kort nadat fysiotherapeut en muzikant Joep van Leeuwen (35) ontslagen was bij het MC Slotervaart belde de drummer van zijn band hem op. "Dit is jouw verhaal, hier moet je je emoties in kwijt," overtuigde zijn muziekvriend hem om een protestlied te schrijven.



Van Leeuwen nam het advies ter harte. Op de zoldertrap van zijn huis schreef hij binnen een half uur het lied De zorg is ziek, waarin hij zijn wanhoop uit over zijn oud-werkgever.



"Er moet meer gedaan in minder tijd

Dat noemen ze kwaliteit

Vijftien lijsten per patiënt

Maar niemand die zijn naam echt kent"



De fysiotherapeut zag zelf met lede ogen aan hoe de zorg in zijn ziekenhuis achteruit holde. "Mbo'ers werden de laan uitgestuurd, het zorgpersoneel stond onder zware druk," vertelt hij.



Het betekende ook dat hij soms zelf taken van verpleging moest overnemen. "Natuurlijk wil je een handje helpen, maar het komt niet je eigen werk ten goede."



Met het lied hoopt hij politici aan het denken te zetten over de marktwerking in de zorg. Vrijdag is de laatste dag dat hij als fysiotherapeut in het ziekenhuis aan de slag gaat.



