Moet Fysiomed dicht? 'Halsema bekijkt het per geval'

We zijn met stomheid geslagen. Waarom zijn wij uitgekozen? Eigenaar Wouter Post

"De burgemeester bekijkt het per geval. Ze wil er geen automatisme in hebben. Er wordt gekeken naar de veiligheid van de buurt, kans op herhaling en naar de achtergronden. Op basis van al deze punten wordt een besluit genomen om een zaak al dan niet te sluiten," aldus de woordvoerder van de burgemeester.



'Random'

Wouter Post, die met Leo Echteld de sportpraktijk aan het IJsbaanpad heeft opgericht, is geschrokken van de granaat. Hij heeft geen enkel idee waarom de granaat daar is neergelegd en heeft inmiddels aangifte gedaan.



"We zijn met stomheid geslagen. Waarom zijn wij uitgekozen? We zijn als bedrijf en ook persoonlijk niet bedreigd. Die granaat is hier random neergelegd," zegt Post.



Het explosief werd kort voor openingstijd door een baliemedewerker van Fysiomed rechts naast de deur op de grond aangetroffen. Medewerkers vertrokken via de achteruitgang van het pand. Vervolgens werd de politie ingeschakeld.



Weer open

Het IJsbaanpad werd na de vondst meteen afgezet. Een groot aantal agenten was snel ter plaatse om de veiligheid van omstanders te garanderen.



Fysiomed ging anderhalf uur later weer open voor klanten. Post: "We zijn met het personeel bij elkaar gekomen en hebben gezegd dat we ons niet van de wijs laten brengen als mensen via het plaatsen van een handgranaat iets duidelijk willen maken. We gaan door met waar we goed in zijn: mensen behandelen en beter maken."



Post denkt dat de zaak gewoon open kan blijven, omdat er geen link is met criminele activiteiten.