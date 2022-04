FvD-school streeft naar ‘een woke-vrije leeromgeving’ – ook in Amsterdam

Als het aan Forum voor Democratie ligt, opent de partij al na de zomer een handjevol basisscholen. Ook Amsterdam is in beeld voor ‘een woke-vrije leeromgeving’.

Rekenen, lezen en schrijven volgens de klassieke methode met stampen en rijtjes leren, de overige vakken ‘vanuit een nieuwsgierig, optimistisch uitgangspunt, minder doordesemd van de laatste woke-inzichten’. Zo schetst Ralf Dekker het onderwijsconcept van de scholen die Forum voor Democratie wil oprichten – als het even kan ook in Amsterdam.

De 65-jarige Dekker – Amsterdammer, oud-topman van de Rabobank en sinds 2019 lid van de Provinciale Staten in Noord-Holland – is voorzitter van het wetenschappelijk bureau van Forum voor Democratie (FvD), het Renaissance Instituut. Met een aparte stichting heeft dat instituut de basis gelegd voor wat moet uitmonden in een onderwijstak met ‘Renaissancescholen’. Dat daarvoor belangstelling bestaat bij de achterban, maakt Dekker op uit een eerdere peiling onder zo’n 60.000 partijleden. “Daar kwamen 9000 positieve reacties op. Dat is best veel.”

Docenten en ouders

Inmiddels is de planvorming een stapje verder, is een speciale website gelanceerd en worden docenten en ouders benaderd. Het moet ertoe leiden dat op een handvol plekken na de zomervakantie de eerste Forumscholen het levenslicht zien. In eerste instantie wordt gedacht aan plaatsen waar de partij relatief goed scoort, zoals Almere en Lelystad. Dekker: “Daar is veel interesse. Je kunt ook denken aan Amsterdam, waar je gezien de omvang van de bevolking al snel een school kunt vullen. En plaatsen als Rotterdam en Schiedam.”

Het moeten particuliere scholen worden, die niet door de overheid worden gefinancierd. Dat maakt de oprichting een stuk eenvoudiger. De Onderwijsinspectie, die moet controleren of aan alle wettelijke eisen wordt voldaan, komt pas om de hoek kijken wanneer de scholen zijn begonnen.

Ouderbijdrage

Van de ruim 6500 basisscholen in Nederland zijn er slechts 78 particulier. Die scholen hebben doorgaans ook nog eens relatief weinig leerlingen, al is het aantal de afgelopen jaren groeiende. Een probleem is vaak de financiering. Het vergt doorgaans een forse ouderbijdrage. Volgens de organisatie Particulier Onderwijs Nederland ligt die tussen de 13.800 euro en 19.000 per jaar. Oud-bankier Dekker meent dat het voor veel minder kan: 200 à 300 euro per maand.

“We mikken op kleinschalige scholen, met in eerste instantie vijftien of twintig leerlingen, waarbij de ouderbijdrage wordt aangevuld met donaties. Je moet denken aan ouders die tevens docent zijn. En sympathisanten die bestaande ruimte beschikbaar stellen. We gaan echt geen grote gebouwen neerzetten waarbij je aan allerlei strenge brandveiligheidseisen moet voldoen.”

Dekker denkt dat het landelijke lerarentekort geen beletsel hoeft te zijn. “Bij de eerste inventarisatie meldden zich al bijna tien docenten die dolblij zouden zijn als ze niet meer in het reguliere onderwijs hoeven te werken. We staan nu in contact met een twintigtal leraren.”

Zwarte Piet is welkom

Gevraagd naar de beoogde verschillen met het openbaar onderwijs noemt Dekker de coronaregels en mondkapjes. “Voor zover juridisch is toegestaan, zullen we daar zo vrij mogelijk mee omgaan.” Verder is de klassieke Zwarte Piet welkom op 5 december, terwijl er in het klaslokaal geen plek is voor iPads en mobiele telefoons: “Gewoon ouderwetse schriftjes.” Ook denkt Dekker aan invloeden van het montessorionderwijs en de vrije scholen bij ‘het kennismaken met de natuur op een wijze die minder doordesemd is van de laatste woke-inzichten.’ “En we gaan bij seksuele voorlichting geen multigenderverhalen aanbieden aan kinderen van acht jaar.”

Dekker wil daarnaast ‘minder nadruk op alleen maar verhalen dat de natuur naar de filistijnen gaat en dat we niet meer mogen autorijden.’ “We streven naar een optimistisch klimaat.”

Dat de scholen in partijpolitiek vaarwater belanden, vindt Dekker jammer, maar onvermijdelijk. Toch is dat niet de bedoeling, bezweert hij. “Ik kom uit een socialistisch nest en ik kan me voorstellen dat er ouderwetse PvdA’ers zijn die hun kinderen bij de Renaissancescholen willen laten opleiden.”