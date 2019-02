FvD en Denk willen in alle provincies meedoen

Ook 50PLUS en de PVV hebben zich in alle provincies aangemeld. Dat geldt eveneens voor VVD, CDA, PvdA, GroenLinks, D66, SP, ChristenUnie en de Partij voor de Dieren. De SGP doet in negen van de twaalf provincies mee. De partij ontbreekt in Noord-Holland, Groningen en Limburg. In Noord-Brabant willen ChristenUnie en SGP met een gezamenlijke kandidatenlijst meedoen.



Code Oranje

De islamitische partij NIDA wil in Noord-Holland en Zuid-Holland meedoen aan de verkiezingen. De hervormingsbeweging Code Oranje wil op de stembiljetten komen in Noord-Holland, Zuid-Holland, Gelderland en Noord-Brabant.



In Flevoland heeft de partij OPA zich aangemeld, een afsplitsing van 50PLUS. Ook in Drenthe (Senioren Belang), Noord-Holland (Ouderenpartij Noord-Holland) en Noord-Brabant (Ouderen Appèl - Hart voor Brabant en Senioren Brabant) proberen partijen voor ouderen in de Provinciale Staten te komen. Inwoners van Gelderland, Flevoland en kieskring Dordrecht kunnen mogelijk stemmen op Jezus Leeft.



Uitzonderingen

Verder zijn er enkele partijen die zich richten op de provincie zelf, zoals de Partij voor het Noorden in Groningen, de Fryske Nasjonale Partij in Friesland en de Partij voor Zeeland. Noord-Holland heeft een eigen ouderenpartij.



In Limburg ontbreekt de Volkspartij Limburg van de omstreden ex-VVD'er Jos van Rey. Hij had al aangekondigd dat de partij niet zou meedoen. Van Rey was de afgelopen jaren het enige Statenlid van de partij.



De leden van de Provinciale Staten kiezen de Eerste Kamer.