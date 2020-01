Fusieplannen Weesp vallen goed in Amsterdamse raad: ‘Iedereen is blij’

Afgesproken is onder meer dat Weesp gewoon Weesp blijft heten. Beeld Shutterstock

De colleges van Amsterdam en Weesp koersen aan op een fusie per 2022. Om dat te halen, moeten de gemeenteraden deze maand hun goedkeuring geven aan het zogeheten herindelingsontwerp. Dat gebeurt waarschijnlijk gelijktijdig, op woensdag 22 januari.

In het ontwerp staan allerlei afspraken over de fusie. Afgesproken is onder meer dat Weesp de eigen naam houdt, dat de Weespers bij de verkiezingen van 2022 een eigen bestuurscommissie kiezen, en dat zij niet bij Zuidoost worden gevoegd zoals aanvankelijk het plan was.

In de Amsterdamse raad was veel waardering voor de manier waarop de fusieplannen tot stand zijn gekomen. “Iedereen is blij met het resultaat,” sprak Lene Grooten namens GroenLinks. “Wie een beetje kennis heeft van gemeentelijke fusies, weet hoe bijzonder dat is.”

Driemond

In de plannen is ook sprake van een toevoeging van Driemond aan het stadsgebied dat Weesp na 2022 gaat vormen. Wethouder Rutger Groot Wassink zei dat een logische gedachte te vinden gezien de band tussen Driemond en Weesp. “Maar het moet ook praktisch haalbaar en zinvol zijn,” hield hij een slag om de arm.

Dat gold ook voor de proef met lokaal bestuur in het Weesp van na de fusie. “Ik ben daar een voorstander van, maar het kan zijn dat een volgende coalitie de pilot alsnog de nek om draait. Hoe dat er verder gaat uitzien, is aan het volgende college en de nieuwe bestuurscommissie in Weesp.”

Kritische noot

De enige kritische noot in de vergadering kwam van inspreker Hein Stulemeijer, eerder raadslid voor de VVD in Weesp en verklaard tegenstander van de fusie. “We stevenen af op een ramp voor beide gemeenten,” waarschuwde Stulemeijer zonder in detail te treden.

De gemeenteraad van Weesp spreekt donderdag over de fusieplannen. Overigens komt het herindelingsontwerp na de besluitvorming ter inzage te liggen. Burgers hebben dan zes weken de tijd om een zienswijze in te dienen. Deze wordt door beide colleges in behandeling genomen.