Fusie Weesp-Amsterdam: wordt het 2022 of 2026?

Amsterdam wil tempo maken met de bestuurlijke fusie, maar de gemeenteraad in Weesp wil eerst duidelijke afspraken over de inhoud.

Wordt het 2022 of 2026? De gemeenteraad van Weesp buigt zich de komende weken over de beste timing voor de bestuurlijke fusie met Amsterdam. De hoofdstad dringt aan op tempo, maar een meerderheid van de Weesper raad wil eerst afspraken maken over de inhoudelijke aspecten van een fusiebesluit.

Alleen de fractie van D66 spreekt een voorkeur uit voor een fusie in 2022. Volgens de democraten pakt verder uitstel nadelig uit voor de burger die na de fusie gebruik kan maken van allerlei voorzieningen die in Amsterdam wel gelden, maar nu niet in Weesp. Er wordt onder meer gewezen op de financiële regelingen voor minima en senioren.

Hete aardappels

Een fusie per 2022 betekent dat er in de komende maanden flink moet worden doorgepakt. Om dat bestuurlijk ordentelijk voor te bereiden, zouden beide gemeenteraden uiterlijk in december van dit jaar het licht op groen moeten zetten voor een fusie. Daarvoor zijn afspraken nodig over soms heikele onderwerpen.

Een van de hete aardappels is de bestuurlijke autonomie van Weesp. Alle partijen in de raad willen dat de Weespers ook na de fusie zeggenschap behouden. Dat kan bijvoorbeeld door van Weesp – eventueel samen met Driemond – een achtste stadsdeel te maken, met een eigen stadsdeelbestuur.

De Weesper Stadspartij (WSP) pleit zelfs voor een status apart voor Weesp. Fractievoorzitter Lars Boom: “De inwoners moeten op de een of andere manier hun invloed kunnen blijven uitoefenen. Het kan niet zo zijn dat, zoals in Zuidoost het geval is, het college van Amsterdam bestuurders parachuteert die hier niet vandaan komen.”

Voordat daar heldere afspraken over zijn gemaakt, zegt Boom een jaartal van ondergeschikt belang te vinden. GroenLinks zit op dezelfde lijn, laat Christian Pfeiffer weten. “We hopen op 2022, maar voorop staat dat er goede afspraken zijn gemaakt over de wensen van Weesp. Een daarvan is een vorm van bestuurlijke autonomie.”

Waarschuwing

De fractie van het CDA in Weesp stemde vorig jaar tegen de fusie met Amsterdam en waarschuwt ook nu voor te grote haast om het huwelijk te voltrekken. Jan Renzenbrink: “De ambtelijke fusie is nog maar net een feit. We moeten ons nu niet meteen op de golven van enthousiasme in een overhaast avontuur storten.”

De fusie tussen Amsterdam en Weesp wordt een fusie van de lichte variant, zoals dat wordt genoemd. Dat betekent dat Weesp als zelfstandige gemeente ophoudt te bestaan en aan Amsterdam wordt toegevoegd. Bij de verkiezingen van 2022 of 2026 kunnen de Weespers naar de stembus om hun vertegenwoordigers te kiezen.

Mogelijk kunnen ook Amsterdammers zich nog uitspreken over de wenselijkheid van een fusie met Weesp. Het stadsbestuur speelt met de gedachte in de komende maanden een of meer avonden te organiseren waar bewoners hun mening kunnen geven. Concreet zijn die plannen nog niet.