Fusie tussen PvdA en GroenLinks lijkt slechts een kwestie van tijd

De PvdA was onder de vorige fractievoorzitter Sofyan Mbarki een partij met een sterke law-and-ordersignatuur. Wilde burgemeester Halsema een proef voor preventief fouilleren van start laten gaan? Dan was GroenLinks tegen, maar kon Halsema vrijwel blind rekenen op steun van de PvdA.

Maar de komst van een nieuwe generatie PvdA-raadsleden betekent een andere koers. Fatihya Abdi voert inmiddels het woord op openbare orde en veiligheid. Af en toe wat activistisch, met een snufje wokeism, en ze schuwt de identiteitsdebatten niet.

In tegenstelling tot Mbarki was ze ook kritischer op preventief fouilleren en schoot ze het blowverbod voor toeristen af nog voordat Halsema zich kon verdedigen. Abdi wijkt daarmee af van jarenlang PvdA-beleid. Een knap staaltje ‘tactisch vernuft’ van de PvdA, waarmee ze haar partij dichterbij GroenLinks én een fusie trekt.

De achterban ziet het wel zitten. EenVandaag rekende dit jaar uit dat 80 procent van de kiezers meer samenwerking wil. Ruim 40 procent is zelfs voorstander van een fusie tussen de twee linkse partijen; 30 procent twijfelt nog. Partijleden stemden onlangs ook massaal in om na de Provinciale Statenverkiezingen met één fractie de Eerste Kamer in te gaan.

In Amsterdam is de geestdrift er ook, althans bij de PvdA. Partijleider Marjolein Moorman zegt dat verbinding met GroenLinks voor een ‘doorbraak’ kan zorgen, partijvoorzitter Toon Geenen pleit sinds 2017 al voor een gezamenlijke kieslijst en tot nu toe is er geen enkel PvdA-raadslid dat zich uitspreekt tegen een fusie.

Bij GroenLinks Amsterdam is dat wel anders. Vier prominente vrouwen – oud-fractievoorzitter Femke Roosma en raadsleden Nienke van Renssen, Jenneke van Pijpen en Elisabeth IJmker – staan vierkant achter een manifest waarin GroenLinks wordt oproepen de plannen voor een fusie zo snel mogelijk stop te zetten.

Anderen blijven op de vlakte. Partijleider Rutger Groot Wassink zei dat hij ‘niet mordicus tegen’ is, maar laat niet het achterste van zijn tong zien. Partijvoorzitter Vincent de Kom, nota bene oud-PvdA’er, zit stil, net zoals raadsleden. Ze twijfelen onhandig terwijl de fusie voor de deur staat.

Het is een sluimerende discussie die lange tijd uit de Amsterdamse politiek is gebleven. Maar nu kiezers vragen om meer samenwerking, partijleden dit willen, PvdA in Amsterdam (on)bewust meer naar GroenLinks beweegt én inhoudelijke verschillen tussen de twee linkse partijen weg zijn, lijkt een fusie slechts een kwestie van tijd.

Onderzoeksbureau I&O rekende bovendien uit dat een fusie veel electoraal gewin kan opleveren, doordat kiezers van andere linkse partijen zullen overstappen. Het is de vraag of GroenLinksers over hun eigen schaduw heen kunnen stappen en zich hier hard over durven uit te spreken.

Zo niet, laat dan maar een keer in de gemeenteraad zien wat de verschillen zijn.

