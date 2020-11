Fusie Amsterdam-Weesp: we zijn er bijna maar nog niet helemaal

Beeld Ko Hage

Het was punt 14 op de agenda, normaliter typisch zo’n moment waarop de deelnemers aan de vergadering geeuwend naar hun smartphone grijpen om te kijken of er nog iets gebeurt in de wereld of een appje naar de keuken sturen met de vraag of er nog koffie is. In welke gemoedstoestand dan ook, de leden van de vaste kamercommissie voor binnenlandse zaken bogen zich vorige week voor het eerst over wetsvoorstel 35623, dat de fusie regelt tussen Amsterdam en Weesp.

Het was een eerste kennismaking, want over het wetsvoorstel van minister Kajsa Ollongren gaat de komende maanden nog gesproken worden in het parlement. De verwachting is dat de Tweede Kamer in het voorjaar een besluit neemt en kort daarna de Eerste Kamer zich uitspreekt over de wenselijkheid van de fusie. Als alles volgens plan verloopt, kunnen Amsterdam en Weesp op 24 maart 2022 samengaan, een week na de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart.

De molens van de democratie draaien doorgaans langzaam, maar het fusievoorstel is duidelijk via de bestuurlijke buizenpost verzonden. Nadat in mei de gemeenteraden van Amsterdam en Weesp hun goedkeuring gaven aan het zogeheten herindelingsadvies, hebben daarna ook het provinciebestuur en de Raad van State kort na elkaar het licht op groen gezet. Met een beetje medewerking van het parlement kan het hele ingewikkelde traject in iets meer dan een jaar worden afgerond.

Buit nog niet binnen

Dat is een compliment voor de beide fusiepartners, die met een goed doortimmerd advies op de proppen zijn gekomen. De hogere bestuurslagen kijken nog eens goed naar bijvoorbeeld het draagvlak voor een gemeentelijke herindeling en de gevolgen van de fusie voor de bewoners van niet alleen de beide betrokken gemeenten, maar ook voor de inwoners in de regio. Ook de professionele punaisepoetsers van de Raad van State hadden geen opmerkingen over het advies.

Dat wil niet zeggen dat de buit al binnen is. In 2009 ging Weesp al eens naar het altaar met de buurgemeenten Muiden, Naarden en Bussum. In die laatste gemeente was weinig enthousiasme over de toetreding van de industriestad Weesp tot het Gooise welvaren en de lokale VVD wist het zo te regelen dat de partijgenoten in de Tweede Kamer, ongetwijfeld in ruil voor een goede fles, het fusievoorstel torpedeerden. Het kan dus op het laatste moment nog misgaan.

Groot is die kans niet. In beide steden schaarde dit voorjaar een overgrote meerderheid van de raad zich achter het fusieplan. De nieuwe gemeente krijgt een oppervlakte van 243,64 vierkante kilometer en telt straks ongeveer 890.000 inwoners, verdeeld over vijf kernen. Omdat het om een zogenoemde lichte gemeentelijke herindeling gaat, is er ook geen discussie over de naam van de fusiegemeente: die blijft gewoon Amsterdam.

Koninklijke boodschap

Hoewel het gebruik is om een gemeentelijke herdeling te laten ingaan op de 1e januari na de publicatie van het wetsvoorstel in de Staatscourant, hebben Amsterdam en Weesp bij wijze van uitzondering toestemming gekregen om op 24 maart te fuseren. Daardoor zijn geen aparte verkiezingen nodig voor een nieuwe gemeenteraad en de stadsdeelcommissie die na de fusie Weesp gaat besturen. De installatie van de gekozen volksvertegenwoordigers staat in de agenda voor 25 maart.

Bij het wetsvoorstel zit ook nog een koninklijke boodschap van Willem-Alexander. Helaas geen handgeschreven brief met enkele kritische observaties over het bestuur in en rond de hoofdstad, maar meer een kattebelletje ter doorgeleiding. Wel fraai is de ondertekening: En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming... Juristen weten te vertellen dat dit de gebruikelijke ondertekening is van wetsvoorstellen, en dus geen bijzonder blijk van mededogen met de bewoners van Amsterdam en Weesp.