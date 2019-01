FunX DJ Fernando Halman wint Pop Media Prijs 2018

Sinds 2009 presenteert Halman 's ochtends het programma Start. Volgens de jury is zijn 'autoriteit en enthousiasme onmisbaar voor hiphopliefhebbers in het algemeen en die van Nederlandse hiphop in het bijzonder'.



Halman is eerder al genomineerd voor de prijs, maar mocht hem op ESNS 2019 echt in ontvangst nemen. Volgens de jury is de radiomaker een van de redenen dat (Nederlandse) hiphop in 2018 succesvoller dan ooit was. Ook wordt hij steeds vaker uitgenodigd als deskundige in programma's zoals De Wereld Draait Door en RTL Late Night.



De prijs wordt uitgereikt voor het verzamelde werk van een pop-journalist. Halman versloeg Timo Pisart (3VOOR12) en documentairemaker Teus van Sintmaartensdijk.



In december 2018 werd Halman bekroond met een speciale oeuvreprijs door de kinderzender Zapp. Hij is daar al tien jaar te horen als de voice-over.