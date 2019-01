Fulltimebaan, maar toch niet rond kunnen komen

Khadija Hyati (49) kan haar gezin zelden van ­gezond eten voorzien. Niet omdat ze dat niet zou willen. "Het is duur. Ongezond eten is simpelweg goedkoper."



Hyati moet wel: vaak is het geld voor het eind van de maand al op.



Dit is geen gezin dat van uitkeringen leeft. Hyati werkt vijf dagen in de week, acht uur per dag als schoonmaker in een ziekenhuis in Amsterdam. Haar man werd zes jaar ­geleden ziek en raakte werkloos.