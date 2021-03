‘Fucking tof’ dat Amsterdam toch huurkorting geeft

Het Blauwe Theehuis. Beeld Jakob van Vliet

“Het klinkt bijna te mooi om waar te zijn,” zegt Frederieke Cannegieter van het Amsterdams Marionettentheater. “We hebben zoveel contact gehad met Jan en alleman in de gemeente. Er werd telkens gezegd: er is geen geld. We kunnen niks.”

Het poppentheater betaalt normaliter 2000 euro huur per maand voor zijn onderkomen bij de Nieuwmarkt, geld dat het afgelopen jaar uitsluitend op de lat kon worden gezet. “2020 hebben we kunnen overleven met steun van onze vaste bezoekers. Maar voor dit jaar zag het er echt slecht uit. Als het werkelijk zo is dat we nu huurkorting krijgen, dan is dat fantastisch nieuws. Hierdoor verdwijnen de zorgen voor de toekomst.”

Woensdag werd bekend dat de gemeente alsnog huurders van gemeentepanden korting geeft, nadat die een jaar lang nul op rekest kregen. In periodes dat bedrijven vanwege de lockdown dicht moeten zijn daalt de huur 50 procent. Als ze daarbuiten worden getroffen door coronamaatregelen – zoals anderhalve meter afstand of een beperkt aantal bezoekers – 20 procent. Resterende huur kan bovendien in zes jaar worden terugbetaald, tegen aanvankelijk twee jaar.

Amsterdams Marionettentheater. Beeld -

Verrassing

“Mijn telefoon stond meteen roodgloeiend,” zegt Michel Pais van horecagroep Unlimited Label dat Vondelpark3 van de gemeente huurt. “Dat iedereen korting krijgt, is een mooie verrassing, Ik dacht dat we het weer stuk voor stuk moesten aanvragen, onze cijfers moesten laten zien, zoals vorig jaar. Ik ben blij dat ze nu inzien dat dit de manier is om huurders te helpen.”

Pais trok vorig jaar openlijk aan de bel, waar veel horecaondernemers bang waren voor hun relatie met de onbuigzame gemeente. “Dit geeft ons het vertrouwen dat we het zullen redden, niet alleen voor onszelf maar ook voor onze leveranciers. Die zien nu ook dat hiermee de kans toeneemt dat we het met z’n allen gaan halen. We hebben de banken ook heel hard nodig om hier doorheen te komen.”

“Dit geeft de benodigde financiële verlichting om op een rustige manier uit de crisis te klimmen. Het zal nog lang duren, de schade is enorm. Maar we hebben de aflossingen, de belastingachterstand, dat moeten we nog terugbetalen. We hopen dat de banken en fiscus ook coulant zijn. Maar dit is een belangrijke stap omdat huur onze grootste post is.”

Wal en schip

“We zijn hier heel blij mee zijn,” zegt ook bestuurslid Jasper Smink van MKB Amsterdam “Het is goed dat het college van koers is veranderd. We hebben uiteindelijk goeie gesprekken met de wethouder gehad. Daar werd voor het eerst goed geluisterd en alle suggesties zijn meegenomen.”

Wel zijn er nog zorgen voor huurders die tussen wal en schip kunnen vallen, zodat ze niet aan de voorwaarden voor korting kunnen voldoen – zoals eenmansbedrijven of starters. “Het kan voor individuele gevallen alsnog niet goed uitpakken. Maar de hoofdlijn is dat de gemeente huurders niet laat vallen.”

“Ik hoop dat die houding dezelfde blijft. Deze regeling kan niet bij 15 maart eindigen. Ik begrijp volledig waarom voor die datum is gekozen, maar de lockdown duurt nog voort en daarna zitten we nog lang met beperkingen. We zitten in ieder geval nog zes jaar met elkaar om tafel, nu de betaling van achterstallige huur over die periode gedaan kan worden.”

Daarbij zal volgens de ondernemersvereniging te zijner tijd ook gesproken moeten worden over huurverlaging. “De waarde van vastgoed gaat door deze crisis sterk omlaag, dat moet op termijn gevolgen hebben voor de huren. Maar dat is iets voor later. Nu zijn we heel blij met deze gemeente.”

Weer trots

Riad Farhat, van horecagroep De Drie Wijzen uit Oost die onder meer het Blauwe Theehuis in het Vondelpark van de gemeente huurt, zei eerder in Het Parool niet langer trots te zijn op zijn stad, vanwege de onbuigzame gemeente. “Fucking tof dat ze dit doen,” reageert hij nu. “Ik kan weer trots zijn op mijn stad. De gemeente kon ook niet achterblijven. Vrijwel iedereen van wie wij huren, had dit al gedaan.”

“Het is vooral belangrijk dat de gemeente een voorbeeld stelt. Dat andere verhuurders ook coulant zijn naar huurders. Ik hoop dat iedereen dit doet. De enige van onze huurders die niets doet, is Ymere waarvan we Bar Botanique huren. Dat is een corporatie notabene. Die maakt het zo moeilijk mogelijk, ik moet de hele boekhouding overleggen en vervolgens wijzen ze korting af.

“De pandjesbazen waar niemand een goed woord voor over heeft, geven dikke kortingen en leven met ons mee. Maar Ymere gooit de kont tegen de krib. Ze moeten, net als de gemeente gewoon de uitspraken van rechters volgen. Kijk dan naar Stadgenoot, die doet het ook.”

Cannegieter van het Marionettentheater ziet de toekomst in ieder geval wat zonniger in. “Als dit echt goed uitpakt, is dat fantastisch. Maar met de ingreep van de gemeente zijn de problemen nog niet voorbij. Wij zijn zwaar getroffen, onze omzet is tot 95 procent gedaald. De prognoses blijven slecht. Het meeste baat hebben we erbij als we weer open mogen.”