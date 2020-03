Frits Huffnagel en rest van bestuur Pride Amsterdam treden af

Frits Huffnagel Beeld ANP Kippa

Huffnagel kwam onder vuur te liggen nadat hij controversiële uitspraken deed over de vluchtelingencrisis in NPO-1 radioprogramma Spraakmakers.

Huffnagel zei onder meer over de crisis bij de grens met Turkije en Griekenland: ‘Nee, geen nieuwe vluchtelingen […] die mensen moeten hier niet naartoe […] wij zien een kind en denken dan ‘oh wat zielig’, terwijl we zien niet die vader die daarachter staat die misschien oorlogsmisdaden heeft gepleegd en een moeder die daarachter staat dat heeft gefaciliteerd.’

Bestuursleden namen afstand van zijn uitspraken, maar besloten unaniem dat Huffnagel niet hoefde te vertrekken, hoewel de LHBTI-gemeenschap furieus reageerde. Huffnagel besloot daarom enkele dagen geleden al zijn excuses aan te bieden, maar kreeg vanuit 95 organisaties alsnog de oproep om op te stappen.

Volgens het bestuur dreigt nu ‘de aanhoudende discussie over Huffnagel een feestelijke, betekenisvolle Pride in de weg te staan.’ De beslissing om als geheel bestuur af te treden, is genomen ‘om de continuïteit en de deskundigheid in de voorbereiding te behouden,’ aldus het bestuur.

Oud-wethouder Carolien Gehrels is gevraagd om als formateur op zoek te gaan naar geschikte kandidaten die het nieuwe bestuur moeten vormen.