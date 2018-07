Friezen trekken toeristen met Amsterdam Lake District Tour

Eenmaal in Friesland, waar de drie initiatiefnemers van de tour vandaan komen, staan een ontmoeting met de lokale bevolking in klederdracht, rondlopen in oude Friese huizen, kijken naar oude ambachten en een Friese boerenlunch op het programma.



Stoomgemaal

Met het Woudagemaal in Lemmer, het enige nog functionerende stoomgemaal ter wereld, en Schokland, het voormalige eiland dat nu een dorpje is, is de Unesco-checklist compleet. Terug langs de Batavia in Lelystad en - jawel - Almere komt de tocht ten einde.



Een vol programma, geeft ook Kuindersma toe. "Maar dat is ook wat de toerist wil. Die wil zoveel mogelijk zien als ze hier zijn." Voor de tour bestaat een speciale app, waarin de rit te volgen is en extra informatie wordt gegeven met filmpjes en foto's.



Ook voor Amsterdammers

Amsterdam Lake District Tours richt zich niet alleen op de buitenlandse bezoeker, ook Amsterdammers zijn meer dan welkom. "We komen op plekken die veel mensen niet hebben gezien, of zelfs niet van weten dat ze bestaan," zegt Kuindersma.



Dat geldt niet alleen voor de stadsbewoners: er wordt ook gekeken of de lijn andersom kan gaan rijden, zodat Friezen een rondje Nederland kunnen gaan maken.