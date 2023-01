Frietboutique wint prijs met patatje zuurvlees uit de 3D-printer: ‘Écht net echt’

Mede-eigenaar van de Frietboutique Sammy Berendsen serveert een portie prijswinnende friet. Beeld Jakob van Vliet

Vaste klant Gary Smit komt net 36 porties friet halen voor de lunch van zijn bedrijf om te hoek. Of hij soms benieuwd is naar het frietje zuurvlees, gemaakt met een 3D-printer, waarmee Frietboutique is gelauwerd als ‘Beste friet met topping van Nederland 2023’? “Zeker!” zegt Smit.

In het keukentje van Frietboutique, de chique patatzaak in de Concertgebouwbuurt, gaat mede-eigenaar Sammy Berendsen meteen aan de slag. “We bestaan ook nog tien jaar, dus is het extra leuk dat we gewonnen hebben,” zegt ze.

‘Fries from the future’ (10,50 euro) heet de prijswinnaar, want het vlees is gemaakt met een 3D-printer. Berendsen: “We wilden iets klassieks en iets vegans. En geprint vlees is echt de toekomst.”

Het recept is ontwikkeld met hulp van chef-kok Ron Blaauw. Uiteraard heeft Frietboutique geen eigen printer in de zaak. Het vlees wordt in Brabant geprint door Redefine Meat, waar ook de biefstuk van Loetje wordt geprint. Daarna wordt het bij Blaauws Gastrobar in de Sofialaan 24 uur gemarineerd en dan twee uur gestoofd. In de Frietboutique wordt het printvlees uiteindelijk au bain-marie opgewarmd.

Friet met chocolade

Gaan mensen dit daadwerkelijk massaal eten? Berendsen is ervan overtuigd: “Vooral in Amsterdam zeggen mensen snel: ja, nou nee, doe maar normaal. Uiteindelijk wordt iedereen het gelukkigst van een frietje oorlog in een puntzak. Maar als je het verhaal erachter vertelt, gaan mensen het toch eten. We hadden een tijd geleden friet met chocolade; dat is ook goed gekomen.”

Frietboutique komt wel vaker met een bijzonder frietje: met chocolade dus, of met kaviaar. Ook het frietje zuurvlees is maar een maand te krijgen, in elk geval in Amsterdam. Berendsen: “Deze zaak is kleiner dan in Rotterdam en van maart tot november zijn we al megadruk met ons ijs van IJsboutique.”

Vooral in het filiaal van Frietboutique in Rotterdam zal het gerecht goed gaan lopen, verwacht Berendsen. “Ze eten meer vegan daar.”

Vaste klant Gary Smit krijgt een bordje met huisgemaakte friet, met daarop het geprinte zuurvlees, een paar dotten vegan mayonaise, zilveruitjes en peterselie. Het winnende gerecht is nog zeer Instagrammable ook. “Net als echt,” zegt Smit, terwijl hij nog een hap neemt. “Nee, écht net als echt.”

“Waar ik benieuwd naar ben,” zegt Berendsen, “als je niks zegt, gaan mensen dan denken: hee, dit is geen echt vlees?” Smit is overtuigd: “Nee, zeker niet.”