Friesland is op zoek naar uit Amsterdam gesmokkelde Joodse kinderen

De Hollandsche Schouwburg aan de Plantage Middenlaan. Beeld ANP

Tussen de 77 en 90 jaar oud moeten ze zijn, de Joodse kinderen die in 1942 en 1964 vanuit de crèche van de Hollandsche Schouwburg naar een onderduikplaats in Friesland werden gebracht. Naar schatting zijn er van de kinderen van toen nog 70 in leven. Waar zijn ze nu? Een artikel in De Leeuwarder Courant leverde afgelopen week 150 reacties op: vanuit Israël en de Verenigde Staten, maar ook uit Thailand en Duitsland.

Stichting De Verhalen zoekt Joodse kinderen van toen en krijgt daarbij de hulp van Friese media als De Leeuwarder Courant, Het Friesch Dagblad en Omrop Fryslân. De bedoeling is in 2020, als Nederland 75 jaar bevrijding viert, zoveel mogelijk ‘kinderen’ naar Friesland te laten terugkeren voor een herdenkingsbijeenkomst. Ook kunnen ze op de plekken waar ze indertijd ondergedoken zijn geweest hun verhaal vertellen aan de huidige Friezen.

800 kinderen

In de Hollandsche Schouwburg aan de Plantage Middenlaan werden in de oorlog Joden bijeengedreven om van daaruit te worden gedeporteerd. Van hun ouders gescheiden kinderen werden ondergebracht in de crèche aan de overkant. Ongeveer 800 kinderen daarvan werden naar onderduikplaatsen in heel Nederland gesmokkeld.

Kinderen die in Friesland terecht kwamen, werden meestal door leden van het Amsterdams studentenverzet naar Enkhuizen gebracht, van waaruit ze per boot naar het Friese Lemmer werden gevaren. Bij het veilig onderbrengen in de provincie speelden Friese kerken een belangrijke rol.

Theatervoorstelling

Het Friese project ‘De terugkeer van de Joodse Kinderen’ omvat ook de theatervoorstelling Smokkelbern, die is gebaseerd op het levensverhaal van Lea Tropp, een van de Joodse kinderen die van Amsterdam naar Friesland werden gesmokkeld. Zoals veel lotgenoten worstelde Lea Tropp na de oorlog met haar identiteit.

Smokkelbern gaat op 15 april in première in de Uilenburgersjoel in Amsterdam. Daarna volgt de voorstelling, die twintig keer zal worden gespeeld, de smokkelroute die de Joodse kinderen in de oorlog aflegden. De laatste voorstelling is op 16 mei in Leeuwarden.

www.joodsekinderen.nl