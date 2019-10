Friese advocaat staat verdachte van moord op Wiersum bij

Advocaat Tjalling van der Goot. Beeld ANP

Van der Goot is zich bewust van de grote gevoeligheid van de zaak. Hij verdedigt iemand die verdacht wordt van betrokkenheid bij de moord op een vakgenoot. ‘Advocaten verdedigen niet de daad, maar de verdachte,’ onderbouwt Anker & Anker deze keuze in een persbericht. ‘Het is aan een advocaat om te bevorderen dat de rechten van elke verdachte in het strafproces worden gewaarborgd.’

Juist in een democratische rechtstaat is het essentieel dat rechtshulp aan iedere verdachte gegarandeerd blijft, schetst het kantoor. ‘De verdediging wordt door ons kantoor (altijd) gevoerd zonder aanzien des persoons en ongeacht de aard en ernst van het verwijt.’

‘Geschokt’

De man die verdacht wordt van betrokkenheid bij de moord op advocaat Derk Wiersum werd op 1 oktober opgepakt. Van der Goot ontving niet lang daarna een verzoek hem bij te staan. Dat verzoek heeft hij aanvaard.

‘Net als velen waren alle medewerkers van kantoor Anker & Anker geschokt na de moord op confrère Wiersum,’ aldus het persbericht. ‘Dit geweld heeft in de eerste plaats trieste, onomkeerbare gevolgen voor de naasten van het slachtoffer. Daarnaast is de moord op de advocaat een aanslag op de rechtsstaat genoemd. Een gevolg van de moord op Derk Wiersum kan immers zijn dat bijstand aan een verdachte geen vanzelfsprekendheid meer is omdat advocaten wijken voor druk, dreiging en geweld. Ons kantoor heeft – ook publiekelijk – benadrukt dat de rol van een advocaat wezenlijk is in een rechtsstaat waarin de rechten van iedere verdachte moeten worden bewaakt.’

De verdachte zit vast in beperkingen. Van der Goot mag daarom geen uitlatingen doen over de inhoud van de zaak.