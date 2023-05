Frieda Belinfante, dirigent en organisator aanslag Bevolkingsregister: ‘Ik verdraag geen decreten en verboden’

Op 27 maart 1943 pleegt het verzet een gedurfde aanslag op het Amsterdamse Bevolkingsregister. Negen mannen, verkleed als politieagenten, dringen het gebouw aan de Plantage Kerklaan binnen en steken het in brand. Het initiatief voor deze overval komt van de Joodse Frieda Belinfante; celliste en een van de eerste vrouwelijke dirigenten van Nederland.

De ochtend van haar 36ste verjaardag wordt dirigent Frieda Belinfante op Texel wakker gemaakt met taart en gezang. Als het Lang zal ze leven wordt overstemd wordt door het geronk van Duitse vliegtuigen, begrijpt Frieda meteen wat er aan de hand is. Halsoverkop keert ze terug naar Amsterdam, waar ze hoort dat haar jongere broer Bob bij het vernemen van het nieuws over de Duitse inval zelfmoord heeft gepleegd. Na de capitulatie beseft Frieda dat de Joden stap voor stap uit het openbare leven zullen worden verbannen. Daarvoor heeft ze genoeg verhalen gehoord van uit nazi-Duitsland gevluchte Joodse muzikanten. Ze ontbindt haar orkest: “Ik verdraag geen decreten en verboden. Als je de eerste stap accepteert, omdat het eigenlijk niet zoveel kwaad kan, volgt de tweede stap en de derde, en voor je het weet ben je medeplichtig.”

Jarenlang was ze bezig geweest voet aan de grond te krijgen als dirigent - een eeuw geleden geen voor de hand liggend beroep voor vrouwen - en juist op het moment dat dat lijkt te gaan lukken, geeft ze het allemaal op. Het kan haar niets schelen. Ze voelt vooral woede, onbegrip en de drang om iets te doen, en tegelijkertijd die vreemde opwinding over alles.

Hoewel opgeleid als celliste (zie kader) verdiende Frieda haar geld met duizend-en-een schnabbels. Na de capitulatie vult ze haar dagen met lesgeven en studeren. ’s Avonds is ze vaak te vinden in kunstenaarssociëteit de Kring op het Leidseplein. Daar ontmoet ze gelijkgestemden als Gerrit van der Veen, Willem Sandberg en Willem Arondéus, die net als zij iets willen doen tegen de bezetter. Zij zijn daarmee een uitzondering. Voor de meeste mensen, ook in Frieda’s omgeving, gaat het leven gewoon door. “Ik was diep teleurgesteld in het aantal musici dat meeging met de nieuwe orde,” verklaart ze later. “Ze toonden geen enkel karakter.”

Kunstenaarsverzet

Voor Frieda is het volkomen vanzelfsprekend om in opstand te komen: “Je kunt niet neutraal zijn in die omstandigheden.” Met haar vrienden van de Kring vormt ze een verzetsgroep, gespecialiseerd in het vervalsen van persoonsbewijzen. Frieda blijkt er heel handig in. Met een pincet en zelf gesneden stempels zit ze uren te prutsen aan de keukentafel van haar huis in de Jacob Obrechtstraat. Tientallen ondergedoken Joden voorziet ze zo van een nieuw identiteitsbewijs, zonder grote rode ‘J’. Ze zijn haast niet van echt te onderscheiden. Alleen de nummers kloppen niet: als iemand het nummer van een nagemaakt persoonsbewijs opzoekt in het Bevolkingsregister, zal blijken dat het om een vervalsing gaat. Op het verjaardagsfeestje van Willem Sandberg ontstaat het idee om daar iets aan te doen.

Het plan is even brutaal als spectaculair. Op 27 maart 1943 vallen negen ‘politieagenten’ het Bevolkingsregister binnen voor een inspectie. Terwijl de verdoofde bewakers in de tuin van Artis hun roes uitslapen, worden de explosieven geplaatst en de persoonsbewijzen in brand gestoken. Frieda is er niet bij, want een aanslag plegen - daar zijn haar vrienden heel duidelijk in - dat is mannenwerk. Dus staat ze die avond op een Amsterdams dak. Rond een uur of elf ziet ze een rode gloed boven Artis.

Eén zwakke plek

Hoewel het Bevolkingsregister niet compleet wordt vernietigd, is het lange tijd onbruikbaar. De Duitsers zijn woedend en loven een enorme beloning van tienduizend gulden uit voor de gouden tip. Het ingenieuze plan heeft één zwakke plek: er zijn te veel buitenstaanders bij betrokken. Het duurt dan ook niet lang voor de eerste tips binnenkomen. Eén voor één worden de aanslagplegers opgepakt en na een showproces gefusilleerd in de duinen bij Overveen. Frieda weet als een van de weinigen te ontkomen. In de weken na de aanslag zwerft ze van het ene onderduikadres naar het andere, voor de veiligheid verkleed als man. Een paar maanden na de aanslag vlucht ze, met hulp van het verzet, naar Zwitserland. Daar brengt ze de rest van de oorlog door.

Tekst gaat verder onder het beeld.

Frieda Belinfante (links) aan tafel met haar partner componiste/pianiste Henriëtte Bosmans in hun huis in de Hendrik Jacobszstraat in Amsterdam. Beeld United States Holocaust Memorial Museum

In de zomer van 1945 zet Frieda voor het eerst sinds bijna twee jaar weer voet in Amsterdam. Het is een bitter weerzien. De leden van haar verzetsgroep zijn vermoord. Een groot deel van haar familie is vermoord. Veel van haar muzikale vrienden zijn vermoord. En het ergste is dat het niemand wat lijkt uit te maken. “Over de mensen die hun leven hadden gewaagd, praatte niemand. Het was alsof mijn vrienden voor niets gestorven waren.”

Na een afwijzing voor een vaste aanstelling bij de Vara-Radio, simpelweg omdat ze een vrouw is, vertrekt ze gedesillusioneerd naar Amerika. Daar maakt ze alsnog carrière als dirigent. Tot haar dood in 1995 zal ze nog enkele keren terugkeren in Amsterdam, maar thuis voelt ze zich er niet meer. Toch wordt ze hier nooit helemaal vergeten. Voor het huis in de Jacob Obrechtstraat, waar Frieda honderden persoonsbewijzen vervalste, ligt nu een stolperstein: ‘Hier woonde Frieda Belinfante, verzetsstrijder’.

Dit is een bewerking van een verhaal uit het meinummer van Ons Amsterdam, gebaseerd op de biografie Een schitterend vergeten leven (2015) van Toni Boumans.