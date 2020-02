Freek Vonk bijzonder hoogleraar evolutionaire biologie aan de VU

Freek Vonk is naast TV-presentator en nu ook bijzonder hoogleraar aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Beeld ANP Kippa

De aanstelling is voor een periode van vijf jaar waarin Vonk zich behalve op wetenschappelijk onderzoek richt, ook les gaat geven aan de universiteit en zowel master- als bachelorstudenten gaat begeleiden bij hun afstuderen.

De leerstoel, die mogelijk is gemaakt door Naturalis Biodiversity Center, komt niet uit de lucht vallen. Vonk wordt internationaal erkend als expert in de evolutionaire biologie.

Afgelopen maand publiceerde de wetenschapper nog samen met onder anderen Hans Clevers, professor in de moleculaire genetica, een artikel in het wetenschappelijke tijdschrift Cell.

De onderzoekers slaagden erin een mini-versie van een gifklier van een slang te maken. Een vooruitgang in de wetenschap: de gekweekte klieren kunnen helpen bij het maken van tegengif voor slangenbeten en bij het ontwikkelen van nieuwe medicijnen. In zijn nieuwe rol gaat Vonk dan ook aan de slag met onderzoek naar nieuwe behandelingen voor slangenbeten.

Dodelijkste tropische ziektes

Gifslangenbeten zijn een van de dodelijkste tropische ziektes ter wereld: jaarlijks worden er miljoenen mensen gebeten, meer dan een half miljoen mensen houdt daaraan blijvend letsel over en zeker 150.000 mensen overlijden door een slangenbeet, meldt de VU.

De kersverse bijzonder hoogleraar gaat zich in zijn nieuwe functie ook richten op vooruitstrevende chemische analysetechnieken en farmacologie om de werking van gif beter te begrijpen. De onderzoeken moeten bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe medicijnen.

De benoeming van Vonk, die bij het grotere publiek bekend is als tv-bioloog, betreft geen voltijdsfunctie. De aanstelling is voor 0,2 fte. De bioloog, die op dit moment in Australië zit voor filmopnames, toert vanaf maart weer door het land met zijn eigen show Freek Vonk Live ‘On Tour’.